Saldo de estrangeiros no mercado de ações fecha 2019 negativo em R$ 44,517 bi

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 44,517 bilhões do mercado de ações brasileiro no ano de 2019, levando-se em conta somente as negociações secundárias à vista. Quando se contabiliza a entrada de R$ 36,060 bilhões nas operações de ofertas iniciais (IPOs) e subsequentes (follow ons), o saldo de estrangeiros em ações no mercado local ficou negativo em R$ 8,457 bilhões.

Somente no último pregão do ano, na última segunda-feira (30), a saída líquida de estrangeiros da B3 somou R$ 1,013 bilhão. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,76%, aos 115.645,34 pontos. O volume de negócios foi de R$ 15,3 bilhões. Já no mês de dezembro, o saldo ficou negativo em R$ 5,261 bilhões, resultado de compras de R$ 181,919 bilhões e vendas de R$ 187,180 bilhões.