Salários na Itália estão abaixo da média europeia, diz instituto

ROMA, 7 JUL (ANSA) – Os trabalhadores italianos ganham cerca de 3,7 mil euros por ano a menos que a média dos profissionais europeus, informou o Instituto Nacional de Estatística (Istat) nesta sexta-feira (7).

De acordo com os dados, os cidadãos da Itália também recebem mais de 8 mil euros a menos que a média dos trabalhadores alemães.

O salário brito médio anual por indivíduo é de quase 27 mil euros, 12% inferior à média comunitária e 23% inferior à média alemã, em 2021, em paridade de poder de compra.

Em seu relatório anual, o Istat indica que, entre 2013 e 2022, o crescimento total do salário bruto anual por trabalhador na Itália foi de 12%, cerca de metade da média europeia.

Além disso, o poder de compra dos salários caiu 2% nos mesmos anos (+2,5% no resto dos países do bloco).

Segundo o estudo, na Itália, a “armadilha da pobreza” é mais intensa do que na maioria dos países da União Europeia e está a aumentar mais do que nas outras nações, em comparação com 2011.

Quase um terço dos adultos (25-49 anos) em risco de pobreza provém de pais que, quando tinham 14 anos, estavam em más condições financeiras. A Itália apresenta os valores mais elevados da UE somente em relação aos da Bulgária e da Romênia.

O estudo é divulgado na semana em que partidos de oposição da Itália se uniram para apresentar um projeto de lei que estabelece um salário mínimo de nove euros por hora no país. No entanto, a ideia é rechaçada pelo governo de Giorgia Meloni.

