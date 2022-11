Salários da zona do euro subiram, mas expectativas de inflação estão ancoradas, diz vice-presidente do BCE

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 14:15 Compartilhe

FRANKFURT (Reuters) – O crescimento salarial da zona do euro pode finalmente estar acelerando, mas as expectativas de inflação de longo prazo ainda estão ancoradas em torno da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta segunda-feira.

“Os dados salariais recebidos e os acordos salariais recentes indicam que a dinâmica salarial pode estar melhorando, o que justifica o monitoramento contínuo”, afirmou Guindos em um discurso. “No entanto, até o momento, as expectativas de inflação permaneceram ancoradas.”

De Guindos acrescentou que o BCE continuará a aumentar as taxas de juros e vai proceder “com prudência”, para que a inflação volte à meta, mesmo que este processo demore um período “prolongado”.

(Por Balazs Koranyi)

