Salário de R$ 1 milhão por dia em novo clube: saiba bens e valor da fortuna milionária de Neymar

Após seis temporadas no Paris Saint-Germain, Neymar é o novo reforço do Al-Hilal. O atacante fechou um contrato milionário com o time da Arábia Saudita. No Oriente Médio, ele vai receber 80 milhões de euros por ano (R$ 430 milhões) – o que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 60 mil a cada hora.

O Al-Hilal pagará 90 milhões de euros (R$ 485 milhões) ao PSG para contar o menino Ney. Ao todo, o craque receberá R$ 860 milhões, valor próximo daquele que o time francês pagou para contratá-lo junto ao Barcelona – R$ 880 milhões em 2017.

Considerando as cifras adiantadas – os 80 milhões de euros -, Neymar receberá salário diário de R$ 1,17 milhão; por minuto, isso significa R$ 818, o que equivale a R$ 13 a cada segundo que estiver na Arábia Saudita.

Qual a fortuna de Neymar?

De acordo com a Forbes, Neymar tem faturamento mensal de R$ 23 milhões entre salários, negócios e publicidade. Com 31 anos de idade, o atleta alcançou o quarto lugar entre os atletas mais bem pagos do mundo e tem fortuna estimada em R$ 1 bilhão.

Os bens de Neymar

Além dessa fortuna e de um salário astronômico, Neymar acumula muitos bens. A IstoÉ Gente lista alguns deles abaixo. Confira!

Mansão em Mangaratiba

Em 2016, Neymar adquiriu imóvel por R$28 milhões, que tem um resort, marina privativa para os barcos e iates. Localizada no condomínio Portobello – em um terreno de 10 mil m², a propriedade ainda possui seis suítes, heliponto, quadra de tênis, espaço gourmet, adega subterrânea climatizada com capacidade para três mil garrafas, spa com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, sistema de som integrado, uma moderna academia e vaga para lancha de grande porte, além de 10 suítes em estilo bangalô.

O craque tem como vizinhos a atriz Adriana Esteves, a apresentadora Regina Casé e o jogador de futebol Emerson Sheik.

Helicóptero

Neymar é dono de uma aeronave modelo BK-117 D2 da Airbus, avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões. Com as iniciais do jogador, o helicóptero tem capacidade para 10 passageiros, bancos de couro e o símbolo do Batman, super-herói idolatrado por Neymar.

Mansão na França

A mansão de Neymar na França tem 5.000m² (cinco mil metros quadrados), possui 5 andares e 2o ambientes. A propriedade está avaliada em 8 milhões de euros, que equivale a R$ 49 milhões. O jogador brasileiro é locatário do imóvel desde 2017.

Cobertura em balneário Camboriú, Santa Catarina

O jogador comprou duas coberturas no condomínio de luxo Victor Hugo Residence, em Itapema, litoral de Santa Catarina, avaliadas em cerca de R$ 6 milhões. Cada imóvel de Neymar conta com 440 metros quadrados, sendo quatro suítes com vista exclusiva para a praia.

Relógio do Pantera Negra

Neymar tem um relógio de luxo – do qual foram fabricadas apenas 250 peças, um Royal Oak Concept Flying Tourbillon “Black Panther”, de uma marca suíça de relógios de luxo. Para obter um igual é preciso desembolsar um valor alto, cerca de $160 mil (ou R$ 860 mil).

Ferrari 458 Spider

Em 2015, Neymar comprou seu primeiro superesportivo: uma Ferrari 458 Spider. O carro é equipado com motor V8 de 578 cv de potência e acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos. Na época, o veículo era avaliado em R$ 2 milhões.





