Salário de Marta é quase 125 vezes menor do que o de Neymar; veja valores

Convocada para a sua sexta Copa do Mundo consecutiva, Marta continua sendo a principal esperança da seleção brasileira por um título inédito. A carreira de sucesso fez a alagoana de 37 anos ser a jogadora mais bem paga e também a mais rica do planeta. Segundo um levantamento do jornal espanhol Marca, Marta recebe anualmente do Orlando Pride, dos Estados Unidos, cerca de US$ 400 mil (equivalente a R$ 1,94 milhão) e tem uma fortuna estimada de US$ 13 milhões (R$ 62 milhões).

Comparado ao futebol masculino, os números de Marta estão abaixo do que recebe Neymar, nome de maior destaque da seleção brasileira. Segundo a revista Forbes, o craque do Paris Saint-Germain ganha US$ 50 milhões (R$ 244 milhões) por temporada, quase 125 vezes maior do que é recebido pela compatriota.

Ainda de acordo com a publicação do Marca, Marta é a única brasileira entre as cinco mais bem pagas do futebol feminino. Aparecem no Top 5 as francesas Wendie Renard e Amandine Henry, e as americanas Alex Morgan e Megan Rapinoe. Com 293 gols em 484 jogos disputados na carreira, Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes, faturando o prêmio em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

A Copa do Mundo Feminina da Austrália e Nova Zelândia começa no dia 20. A seleção ficará concentrada em Brisbane, cidade escolhida como base brasileira para o torneio. A equipe comandada por Pia Sundhage deve chegar ao local somente no dia 18. A estreia no torneio será no dia no dia 24, contra o Panamá, pelo Grupo F. A chave é completada por França e Jamaica.

Confira o ranking das jogadoras mais bem pagas do mundo:

Marta (Orlando Pride, dos EUA): salário anual de US$ 400 mil (R$ 1,94 milhão) e fortuna de US$ 13 milhões (R$ 62 milhões)

Wendie Renard (Lyon, da França): salário anual de US$ 400 mil (R$ 1,94 milhão) e fortuna de US$ 10 milhões (R$ 48 milhões)

Amandine Henry (Lyon, da França): salário anual de US$ 390 mil (R $1,89 milhão) e fortuna de US$ 7 milhões (R$ 33,6 milhões)

Alex Morgan (San Diego Wave, dos EUA): salário anual de US$ 450 mil (R$ 2,18 milhões) e fortuna de US$ 4 milhões (R$ 19,2 milhões)

Megan Rapinoe (OL Reign, dos EUA): salário anual de US$ 445 mil (R$ 2,15 milhões) e fortuna de US$ 3,7 milhões (R$ 17,7 milhões)

