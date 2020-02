Salão Internacional do Automóvel de Genebra é anulado por coronavírus

Previsto para acontecer entre 5 e 15 de março, o Salão Internacional do Automóvel de Genebra foi cancelado nesta sexta-feira (28), depois que o governo suíço decidiu proibir os grandes atos públicos para impedir a propagação do novo coronavírus.

Decidiu-se proibir os eventos com grande quantidade de público e, “por isso, o Salão do Automóvel não vai acontecer”, tuitou o presidente do governo regional, Antonio Hodgers.