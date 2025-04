Salão do Móvel de Milão teve recorde de presença de estrangeiros

MILÃO, 14 ABR (ANSA) – Os organizadores da 63ª edição do Salão do Móvel de Milão, na Itália, informaram que a presença de operadores estrangeiros no evento alcançou um número recorde.

De acordo com Maria Porro, presidente do maior evento do setor de design da Itália e um dos principais do mundo, declarou que pessoas de 151 países diferentes passaram pelo Salão do Móvel.

“O número que já podemos fornecer, e que é muito interessante, é a porcentagem de operadores estrangeiros, que foi de 68%, o que estabeleceu um novo recorde. O investimento em promover este evento globalmente é hoje mais do que nunca uma reação de ‘sem pânico’ que a indústria está dando”, disse Porro.

O país estrangeiro que registrou maior presença no Salão do Móvel foi a China, mas com declínio em relação aos eventos de 2023 e 2024. A Alemanha e a Espanha completaram o pódio.

Porro também destacou as participações de Polônia, Japão e Emirados Árabes Unidos. Além disso, a italiana elogiou a grande presença do público estudantil. (ANSA).