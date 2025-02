Salão do Móvel de Milão terá instalação de Paolo Sorrentino

MILÃO, 4 FEV (ANSA) – O cineasta italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar de melhor filme internacional por “A Grande Beleza”, está confirmado como convidado especial do próximo Salão do Móvel de Milão, na Itália, entre 8 e 13 de abril.

O diretor será o protagonista do projeto “A doce espera”, onde apresentará o seu olhar sobre o mobiliário para locais públicos destinados à espera.

A instalação será realizada na entrada dos pavilhões 22-24, e Sorrentino contará com a contribuição de Margherita Palli, cenógrafa com 40 anos de carreira que já criou cenários para mais de 60 espetáculos na Itália e no mundo.

“A ideia que tive foi desmantelar as características estilísticas da espera clássica e criar um lugar onde a espera é enganada”, explicou Sorrentino em um áudio transmitido na coletiva de imprensa de apresentação do Salão do Móvel.

O diretor disse ainda que visualiza “uma sala que não nos obrigue a ficar parados em uma cadeira, mas que nos faça viajar, com um totem central que, com um jogo de luzes, nos faça esquecer por que estamos ali e nos distraia”.

Sorrentino “identificou a espera como uma urgência sua”, disse Maria Porro, presidente do Salão do Móvel. Segundo ela, a visão do cineasta “abre perspectivas sobre os locais de espera que devemos mobiliar, como aeroportos, mas também salas de consultórios médicos, sendo que o mobiliário pode fazer a diferença, já que tudo tem uma função”.

“Mas qual a função dos móveis em uma sala de espera? As empresas levantam esta questão, que não diz respeito apenas à forma, mas também à aparência emocional do espaço”, acrescentou Porro.

Em 2024, o projeto recebeu o olhar do cineasta americano David Lynch com a instalação “Salas de Pensamento”. O diretor faleceu no último 15 de janeiro, aos 78 anos. (ANSA).