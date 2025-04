Salão do Móvel de Milão é inaugurado sob sombra de tarifaço

MILÃO, 8 ABR (ANSA) – A 63ª edição do Salão do Móvel de Milão foi aberta oficialmente nesta terça-feira (8) na tradicional Rho Fiera, em cerimônia repleta de autoridades italianas. Com mais de dois mil expositores de 37 países, o maior evento do setor de design da Itália e um dos principais do mundo, teve início sob a sombra do tarifaço americano, que afronta o mercado da União Europeia.

“É preciso evitar a escalada de medidas tarifárias e retaliações uns contra os outros, porque todos nós pagaríamos o custo e certamente nós, europeus, mais do que os outros”, afirmou o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, durante a inauguração.

Sobre a temática das tarifas a produtos europeus anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente do Salão do Móvel de Milão, Maria Porro, destacou a necessidade “de um apoio financeiro imediato às empresas”, já que “não estamos falando de um bem de consumo, mas de um bem que é projetado hoje e entregue em dois anos”.

“Hoje não podemos participar de um encontro com [Giorgia] Meloni porque estamos aqui a trabalhar e a fazer aquilo que está sob nosso controle como Salão e como empresa, ou seja, promover um ano de trabalho”, ressaltou Porro, acrescentando que setor de design italiano “exporta mais de 52%, sendo os EUA o terceiro mercado [mundial] e o primeiro fora da UE”.

“Existem grandes contratos e encomendas, precisamos apoiar as empresas italianas que exportam e que também exportam uma forma de fazer negócios”, reforçou a presidente do evento.

Já o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, comentou que a edição 2025 do Salão do Móvel de Milão “chega em dias um pouco delicados”.

“Atenção para não subestimar a força que este território e este setor têm”, reforçou Sala, dizendo que são esperadas “cerca de 800 mil pessoas a Milão” durante a semana do evento.

O 63º Salão do Móvel de Milão segue até 13 de abril na capital da Lombardia. Além do grande número de expositores internacionais, esta edição também traz como destaques a instalação “A doce espera”, do cineasta italiano Paolo Sorrentino; o Salão Satélite, cujo foco são projetos de novos talentos do design e a Euroluce, que apresenta as principais inovações de iluminação. (ANSA).