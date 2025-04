Salão do Estudante promove oportunidades para estudar no exterior

Nesta semana, as cidades de Salvador, Recife e Maceió recebem a feira de educação Salão do Estudante. O evento, organizado pela BMI, reúne universidades de diferentes países e oferece oportunidades para programas de graduação, pós-graduação, intercâmbio e cursos de idiomas no exterior.

Em Salvador, a feira acontece no domingo (13), no Fiesta Convention Center

Em Recife, na terça-feira (15), no Mar Hotel Conventions

Em Maceió, na quarta-feira (16), no Hotel Ritz Lagoa da Anta.

A inscrição pode ser feita gratuitamente pelo site do Salão do Estudante.

O evento, que já aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, conta com o apoio de órgãos governamentais e representações diplomáticas dos países com instituições de ensino presentes na feira. Segundo a diretora de eventos da BMI no Brasil, Priscilla Gomes, o Salão do Estudante é a ponte onde as universidades internacionais se encontram com os estudantes brasileiros.

“Ele promove esse encontro, onde existe a demanda das universidades em receber estudantes internacionais e a dos estudantes brasileiros de estudarem no exterior para adquirir conhecimentos e, principalmente, voltar com um currículo muito mais interessante para o mercado de trabalho brasileiro”, afirma Priscila à Agência Brasil.

A feira acontece com estandes e seminários para esclarecer dúvidas dos alunos, como quais opções de cursos, acomodação, visto e custos que envolvem estudar em outro país.

Na edição deste mês, mais de 55 instituições de ensino superior e escolas de idiomas de diversos países participam do evento com profissionais especializados em processos de admissão, bolsas de estudo e visto de estudante.

Entre os países participantes estão:

Canadá

China

Estados Unidos

França

Holanda

Irlanda

Portugal

“O evento funciona como uma feira de estandes, onde os representantes internacionais de universidades mundialmente conhecidas e muito bem colocadas no ranking da Times Higher Education (THE) vêm ao Brasil para ter contato com estudantes brasileiros que querem estudar fora e realmente responder às questões e dúvidas desses estudantes”, resume a diretora de eventos.

A BMI é uma empresa com sede em Londres especializada em intercâmbios estudantis e que atua no Brasil em outros países.

Portugal

Com 513 mil brasileiros no país, conforme o estudo Comunidades Brasileiras no Exterior, da Secretaria de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Portugal é um dos principais destinos dos estudantes nacionais e um dos expoentes do Salão do Estudante.

O país ibérico participa da feira com 24 instituições de ensino superior como:

Universidade de Lisboa

Universidade do Porto

Universidade do Minho

Universidade de Aveiro

Universidade Católica Portuguesa

Instituto Politécnico do Porto.

Coordenada pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, a presença portuguesa conta com o apoio de entidades acadêmicas e diplomáticas, além da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), com participação confirmada em Salvador. No país europeu, há um regime especial que considera o desempenho acadêmico durante o ensino médio dos estudantes internacionais, mas, no caso dos brasileiros, muitas universidades aceitam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério de seleção.

Há também bolsas de estudo oferecidas por mérito acadêmico, critérios socioeconômicos e áreas estratégicas. Já nas instituições privadas, o ingresso ocorre por meio de processos seletivos próprios.

“Brasil e Portugal compartilham laços históricos e culturais que se refletem na educação. Todos os anos, mais brasileiros escolhem Portugal para estudar, atraídos pela qualidade acadêmica, pela proximidade linguística e pelas oportunidades de mobilidade e empregabilidade”, afirma Denise Castilho de Matos, coordenadora da Internacionalização da Agência Erasmus +.

De acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), 14.491 estudantes brasileiros frequentaram instituições portuguesas no ano letivo de 2023-2024. Desses, 6.802 estavam em cursos técnicos superiores e licenciaturas, 4.721 em cursos de mestrado e mestrado integrado e 2.968 em cursos de doutorado. Além disso, mais de 10 mil estudantes já ingressaram em universidades portuguesas por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outros países

Os Estados Unidos também participam do Salão do Estudante acompanhado de diversas instituições de ensino, além do EducationUSA, a rede global de Centros de Orientação do Departamento de Estado Americano. A rede dará suporte para os alunos interessados em estudar no país, orientando sobre o processo de admissão e de obtenção do visto estadunidense.

Representantes de outros programas que darão apoio aos futuros intercambistas também estarão presentes no evento, como a Campus France (França) e o Education in Ireland (Irlanda), com consultoria sobre vistos, bolsas de estudo e oportunidades em cada um desses países.

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa