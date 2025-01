Salah quer vencer a Premier League em seu ‘último ano’ no Liverpool

O atacante Mohamed Salah, cujo contrato atual termina em junho, estabeleceu como meta vencer o Campeonato Inglês naquele que seria em princípio seu “último ano” no Liverpool, disse o jogador egípcio em entrevista à Sky Sports transmitida nesta sexta-feira (3).

A novela que tem o astro dos ‘Reds’ como protagonista ganhou um novo episódio com esta entrevista, concedida à principal emissora da Premier League.

O atacante de 32 anos destacou que o seu principal objetivo na temporada é reconquistar o trono do Campeonato Inglês, mais até do que a Liga dos Campeões da Europa.

“Não sei o motivo. Provavelmente é porque não comemoramos como queríamos o campeonato que vencemos” em 2020, durante a pandemia de covid-19, explicou. “Porque é o meu último ano no clube e quero fazer algo especial pela cidade”, disse ele.

Salah insistiu que sente que o fim de sua passagem pelo Liverpool está muito próximo.

“Por enquanto sim. São os últimos seis meses [do contrato]. Estamos longe de qualquer progresso [quanto a uma eventual renovação]. Temos que esperar para ver”, declarou o atual artilheiro (17 gols) e melhor assistente (13) do Campeonato Inglês.

Salah chegou ao Liverpool em 2017 e disse que se sentiu “decepcionado” com a falta de urgência do clube para renovar com ele. O contrato termina em junho e desde o dia 1º de janeiro está legalmente autorizado a conversar com outros clubes visando a próxima temporada.

O Liverpool não falou oficialmente sobre a situação de Salah, tampouco sobre a de Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold, outros dois destaques cujos atuais contratos também se encerram em junho.

O Liverpool inicia 2025 como líder isolado na Premier League e na Liga dos Campeões. Também continua na disputa das duas Copas nacionais (Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa).

