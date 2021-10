Salah marca três vezes e Liverpool goleia o Manchester United por 5 x 0

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – Mohamed Salah marcou três vezes, e o Liverpool humilhou o Manchester United com uma goleada por 5 x 0 em Old Trafford pelo Campeonato Inglês neste domingo.

Naby Keita abriu o placar aos visitantes aos cinco minutos, e depois um desentendimento medonho entre Luke Shaw e Harry Maguire resultou em Diogo Jota completando o cruzamento rasteiro Trent Alexander-Arnold para fazer 2 x 0 em 13 minutos.

O United estava desarrumado na defesa, e Salah fez 3 x 0 –marcando pelo décimo jogo seguido em todas as competições– ao converter um passe rasteiro de Naby Keita. Ele fez o quarto com assistência de Jota.

Foi a primeira vez que o Manchester United foi ao intervalo perdendo por 4 x 0 em jogos da Premier League –era moderna do Campeonato Inglês, desde 1992–, e o time foi bastante vaiado ao sair do gramado.

Demorou apenas cinco minutos depois do intervalo para Salah completar o seu hat-trick com uma finalização precisa, após um lindo lançamento de Jordan Henderson.

O dia do United ficou ainda pior quando o gol de Cristiano Ronaldo foi anulado com o auxílio do assistente de vídeo, e Paul Pogba, que havia entrado no intervalo, recebeu cartão vermelho por uma entrada com os dois pés em Keita, 15 minutos após ter saído do banco de reservas.

(Reportagem de Simon Evans)

Saiba mais