Salah marca, Liverpool supera Wolverhampton, ultrapassa City e lidera o Campeonato Inglês

O Liverpool pulou para a liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 1, neste sábado, no Molineux Stadium, pela sexta rodada. Konaté e Salah, de pênalti, fizeram para o time visitante. Ait Nouri descontou.

Com o tropeço do Manchester City – 1 a 1 com o Newcastle -, o Liverpool assumiu a primeira posição com 15 pontos, contra 14 dos comandados de Pep Guardiola. Completaram o G-4: Arsenal (14) e Chelsea (13). Já o Wolverhampton continuou na lanterna, ainda sem vencer na competição, com apenas um ponto.

A facilidade esperada por enfrentar o lanterna da competição não ficou evidente no primeiro tempo, tanto que o Liverpool foi finalizar no gol do Wolverhampton pela primeira vez apenas aos 32 minutos, quando Alexander-Arnold ficou com a bola na entrada da área e exigiu boa defesa do goleiro Sam Johnstone.

O time da casa também era tímido e criou poucas oportunidades, quase sempre com o brasileiro Matheus Cunha. Alisson teve trabalho para impedir o gol do Wolverhampton. Já nos acréscimos, o Liverpool marcou com Konaté. O zagueiro recebeu de Diogo Jota e cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o panorama foi o mesmo. O Liverpool não teve tanta inspiração, enquanto o Wolverhampton continuou apostando em Matheus Cunha. Aos 11, o time da casa empatou com Ait-Nouri, que aproveitou o rebote para surpreender o goleiro Alisson.

Mas o Liverpool voltou à frente do placar com uma reação imediata, após um pênalti cometido por Semedo. Aos 16, Salah cobrou e fez 2 a 1. Em vantagem, a equipe visitante passou a administrar o resultado e sofreu poucos momentos de pressão antes de confirmar mais uma vitória no Campeonato Inglês.

O Liverpool volta a campo no sábado, às 8h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Crystal Palace, no Selhurst Park. No mesmo dia, às 11h, o Wolverhampton visita o Brentford, no Brentford Community Stadium.