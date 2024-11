Salah faz dois, Liverpool vence Southampton e abre oito pontos na liderança do Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 13:45 Para compartilhar:

O Liverpool continua em alta no Campeonato Inglês. Neste domingo, sofreu contra o lanterna Southampton, mas venceu, de virada, por 3 a 2, com mais uma grande atuação de Mohamed Salah, e se isolou ainda mais na liderança, abrindo oito pontos de vantagem para o Manchester City. O jogo foi realizado no Mary’s Stadium, pela 12ª rodada.

Com a vitória, a décima em 12 jogos até aqui, o Liverpool chegou a 31 pontos. O Manchester City, que vem colecionando derrotas na competição, é o segundo, com 23. Chelsea e Arsenal fecham o G-4, com 22.

Destaque da partida, Salah voltou à sua melhor fase com a camisa do Liverpool. Em 18 jogos na atual temporada, o egípcio anotou 12 gols e ainda deu assistências.

Apesar da disparidade das equipes na tabela de classificação, Liverpool e Southampton fizeram um primeiro tempo equilibrado, com o lanterna do Campeonato Inglês se arriscando mais do que de costume, muito pela motivação de enfrentar o líder e um dos favoritos ao título.

Mais incisivo, o Liverpool saiu na frente do placar com Szoboszlai aproveitando falha na saída de bola adversária e marcando com um belo chute. O time visitante, no entanto, ficou de ‘salto alto’ após o gol e chegou a dar a entender de que sairia um gol atrás do outro, mas não foi bem assim.

Os anfitriões reagiram nos minutos finais, após um pênalti cometido por Robertson sobre Dibling. Armstrong cobrou e parou em defesa de Kelleher, mas marcou no rebote para levar para o intervalo uma igualdade por 1 a 1.

O segundo tempo foi ainda mais emocionante. O Southampton conseguiu o que todos achavam impossível: virar sobre o Liverpool. Aos dez, McCarthy saiu bem do gol, após cobrança de escanteio, e ligou o contra-ataque. Dibling se livrou da marcação e acionou Armstrong, que rolou para Mateus Fernandes colocar o time da casa à frente do marcador.

O Southampton estava controlando bem o jogo até brilhar a estrela de Salah. Aos 19, o atacante recebeu de Gravenberch e tocou na saída do goleiro para empatar. A bola morreu lentamente no fundo das redes, como um ‘balde de água fria’ nos torcedores que estavam eufóricos com o triunfo da equipe da casa até aquele momento.

A situação melhorou ainda mais para o Liverpool aos 36. Gravenberch tentou o cruzamento na área. A bola passou por Darwin Núñez, quicou no gramado e sobrou para Sugawara. O jogador do Southampton pulou para dominar a bola, que depois bateu em seu braço. O árbitro assinalou pênalti. Salah cobrou e fez 3 a 2.

A reação do Liverpool acertou o Southampton em cheio. O time da casa não conseguiu mais reagir e por muito pouco não levou o quarto gol. Aos 42, Salah recebeu livre dentro da área e carimbou a trave, nada que estragasse a boa atuação do líder do campeonato.

O Liverpool agora se prepara para uma semana complicada. Na quarta-feira, recebe o Real Madrid, no Anfield, pela Liga dos Campeões. No domingo, às 13h, o adversário é o Manchester City, também em casa. O Southampton volta a campo na sexta-feira, às 17h, frente ao Brighton, no Falmer Stadium.