Salah é eleito melhor jogador do Mundial de Clubes

O astro egípcio Mohamed Salah, campeão com o Liverpool do Mundial de Clubes, foi premiado neste sábado após a final vencida por sua equipe contra o Flamengo (1-0) com a Bola de Ouro do torneio como melhor jogador.

O ‘Faraó’ ficou com o prêmio mesmo sem ter marcado um único gol no torneio mas exibindo um grande futebol. Já seu companheiro, o brasileiro Roberto Firmino, autor de dois gols (um contra o Monterrey e um contra o Flamengo) foi eleito o melhor jogador da final.

A Bola de Prata foi para Bruno Henrique, do time carioca, e a de bronze para o brasileiro do Al-Hilal saudita Carlos Eduardo, cuja equipe perdeu o duelo pelo terceiro lugar com o Monterrey mexicano.

Os maiores artilheiros do torneio foram o argelino do Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, e o líbio do Espérance, Elhouni Al Masry, ambos com três gols.

Salah sucede assim o galês do Real Madrid, Gareth Bale, jogador que um ano depois do título mundial vive uma situação diametralmente oposta e que poderá deixar o clube madrilenho já na janela de janeiro.

— Vencedores da Bola de Ouro do Mundial de Clubes:

2000: Edilson (BRA/Corinthians)

2005: Rogerio Ceni (BRA/São Paulo)

2006: Deco (POR/Barcelona)

2007: Kaká (BRA/Milan)

2008: Wayne Rooney (ING/Manchester United)

2009: Lionel Messi (ARG/Barcelona)

2010: Samuel Eto’o (CMR/Inter de Milán)

2011: Lionel Messi (ARG/Barcelona)

2012: Cassio (BRA/Corinthians)

2013: Ribery (FRA/Bayern de Múnich)

2014: Sergio Ramos (ESP/Real Madrid)

2015: Luis Suárez (URU/Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

2017: Luka Modric (CRO/Real Madrid)

2018: Gareth Bale (WAL/Real Madrid)

2019: Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

bur/iga/psr/aam