Salah é eleito melhor da temporada por associação de jogadores

O atacante do Liverpool, Mohamed Salah, foi eleito Jogador do Ano pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) nesta quinta-feira.

O astro egípcio de 29 anos terminou esta temporada como artilheiro da Premier League, com 23 gols, empatado com o atacante coreano do Tottenham, Son Heung-min, e o jogador com mais assistências com 13.





Já premiado em 2018, ele sucede Kevin de Bruyne, meia belga do Manchester City.

“É sempre muito bom ganhar troféus, sejam individuais ou coletivos (…) Este é muito importante ganhar, principalmente porque é concedido pelos jogadores”, explicou Salah em entrevista filmada pela PFA.

“Como indivíduo, isso mostra que você trabalhou muito e foi premiado pelo seu trabalho, de certa forma”, acrescentou.

Apesar de ter ficado em segundo lugar no campeonato, um ponto atrás do Manchester City, o Liverpool formou metade do time eleito da temporada com seis jogadores, incluindo o goleiro Alisson Becker, os zagueiros Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold, o meia Thiago Alcântara e seus dois astros, Sadio Mané e Salah.

O City teve que se contentar com três vagas, com De Bruyne se juntando a João Cancelo e Bernardo Silva, enquanto Antonio Rüdiger, do Chelsea, e Cristiano Ronaldo, completam o time.

Entre as mulheres, quem venceu foi Sam Kerr, atacante australiana do Chelsea que venceu a liga e a dobradinha copa-liga e terminou como artilheira com 20 gols em 20 jogos.

O City ficou com os dois prêmios para os melhores jovens: Phil Foden na categoria masculina e Lauren Hemp na feminina.

