Salah brilha e Liverpool derrota Nottingham Forest por 3 a 0 para se reerguer no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/10/2023 - 13:00 Para compartilhar:

O Liverpool voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, pela 10ª rodada, o time de Jurgen Klopp derrotou o Nottingham Forest em Anfield por 3 a 0. O Liverpool vinha de uma derrota para o Tottenham e um empate com o Brighton & Hove Albion e se reestabelece na briga pelas primeiras posições.

A vitória leva o Liverpool aos 23 pontos, a três do líder Tottenham. Em terceiro, o time de Anfield ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City neste domingo. Já o Forest é o 16º, com 10 pontos, e emenda longa sequência sem vitória. O jogo marcou a estreia do brasileiro Andrey Santos pelo Forest no Campeonato Inglês. O jogador entrou já na reta final da partida.

O Liverpool dominou o primeiro tempo da partida, contando com boas atuações de Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Darwin Nunez. Aos 31 minutos, o zagueiro brasileiro Murillo saiu jogando errado, Salah serviu Nunez, que finalizou para Matt Turner espalmar. A bola sobrou para Diogo Jota, que só empurrou para as redes. Na celebração, Jota homenageou Luis Díaz, jogador colombiano que teve seus pais sequestrados na tarde do último sábado em seu país natal. Díaz não foi relacionado para a partida.

Quatro minutos mais tarde, Salah deu linda assistência para Szoboszlai, que cruzou firme para Nunez completar para o gol e fazer 2 a 0. Articulador de jogadas no primeiro tempo, Salah foi recompensado com um gol aos 32 minutos da etapa final. O egípcio contou com grande ajuda do goleiro Turner, que se atrapalhou completamente na saída do gol. No fim, Elanga carimbou o travessão e quase diminuiu o placar.

OUTROS JOGOS

O Aston Villa segue em ótima fase. Neste domingo, o time venceu o Luton Town por 3 a 1 e entrou na briga pelo G4, chegando a 22 pontos. O Luton tem cinco e é o primeiro time na zona de rebaixamento. O brasileiro Douglas Luiz deu assistência para McGinn abrir o placar. Moussa Diaby ampliou e Tom Lockyer, contra, fez o terceiro. O Luton descontou com gol contra de Martinez.

Abrindo os jogos deste domingo, o Everton buscou uma vitória fora de casa contra o West Ham, por 1 a 0. O gol foi marcado por Calvert-Lewin, aos seis minutos do segundo tempo, quando dominou de costas para o gol e finalizou bem. O Everton tem 10 pontos e fica na 15ª colocação. Já o West Ham é nono, com 14 pontos, e chega a três jogos sem vencer.

Brighton & Hove Albion e Fulham empataram por 1 a 1 no mesmo horário. Sensação do campeonato, o jovem Evan Ferguson abriu o placar para o Brighton. João Palhinha empatou para o time londrino no segundo tempo. O Brighton fica em sétimo, com 17 pontos, posição que pode mudar em caso de vitória do Manchester United. Já o Fulham é o 14º colocado, com 12.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias