Salah afirma que não houve negociações para renovar com o Liverpool

“Ninguém conversou comigo sobre contrato”, declarou neste domingo o atacante egípcio Mohamed Salah, cujo vínculo com o Liverpool termina ao final da atual temporada.

Salah fez história vestindo a camisa dos ‘Reds’, com sete títulos conquistados e 214 gols marcados desde 2017, mas seu futuro no clube é incerto a menos de um ano do fim de seu contrato.

O jogador começou muito bem a temporada, com três gols e três assistências nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês.

Durante as férias, “passei muito tempo comigo mesmo, tentando pensar de maneira positiva porque, como sabem, é meu último ano no clube. Só quero aproveitar”, disse Salah ao canal Sky Sports após a vitória do Liverpool sobre o Manchester United por 3 a 0 neste domingo, em Old Trafford.

Antes da partida, o egípcio disse que este poderia ser seu “último” jogo pelo Liverpool na casa do United.

“Não depende de mim, ninguém no clube me disse nada [sobre uma possível renovação], vamos ver”, respondeu o atacante de 32 anos ao ser perguntado sobre o assunto.

A imprensa inglesa aponta frequentemente uma possível saída de Salah rumo à Arábia Saudita. O Liverpool recusou uma proposta de quase 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual) do Al-Ittihad há um ano.

O egípcio assinou uma renovação de três anos de contrato em 2022 e, segundo a mídia especializada, se tornou o jogador mais bem pago da história do Liverpool (mais de 21 milhões de euros por ano, ou R$ 130 milhões).

“São muitas suposições. Por enquanto, ele é um dos nossos e estou realmente feliz por ser assim. Não falo sobre contratos de jogadores, mas poderia ficar horas comentando sobre como ele jogou bem hoje”, afirmou o técnico do Liverpool, Arne Slot, após a vitória sobre o Manchester United.

