Sala de Graciele Lacerda e Zezé surpreende seguidores: ‘Bom gosto e elegância’

Graciele Lacerda está aproveitando as redes sociais para mostrar o seu “cantinho” com Zezé di Camargo. Nesta segunda (01), a influenciadora compartilhou a foto da sala de estar. O cômodo, que é bastante amplo e com pé-direito alto, conta com uma decoração que dá destaque ao branco, preto e cinza.







“Que linda graciele..Bom gosto e elegância amei”, escreveu uma fã. “Tudo muito lindo”, comentou outra. “Decoração maravilhosa”, elogiou mais uma.

Graciele pediu, ainda, que os seguidores contassem qual cômodo gostariam de conhecer em seguida. Cozinha, quarto de casal e o “cantinho da Mia e Jolie”, os pets, foram alguns dos votos.