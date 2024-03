Sakkari segura a Fauff e vai à final de Indian Wells contra Swiatek

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/03/2024 - 11:55 Para compartilhar:

Em um dramático duelo interrompido pela chuva, a tenista grega Maria Sakkari derrotou a americana Coco Gauff e avançou à sua segunda final de Indian Wells, para enfrentar a número 1 do mundo, a portuguesa Iga Swiatek.

Sakkari superou a perda de três match points no segundo set e impediu a virada de Gauff até fechar o jogo com parciais de 6-4, 6-7 (5/7) e 6-2.

“Não quero desrespeitar Coco, mas teria sido incrívei se este jogo tivesse terminado há uma hora”, declarou Sakkari após uma batalha de duas horas e 40 minutos.

“Foi uma vitória incrível. Coco é uma adversária incrível, luta todos os pontos. Estou tão feliz por estar na final mais uma vez aqui”, disse a número 9 do ranking da WTA, finalista do torneio em 2022.

Gauff, de 20 anos e campeã do US Open no ano passado, tentava ser a primeira finalista americana em Indian Wells desde Serena Williams em 2016. O último título de uma tenista na casa foi justamente com Serena, em 2001.

A semifinal entre Gauff e Sakkari teve duas interrupções por conta da chuva em Coachella Valley, na Califórnia.

Após a primeira paralisação, de 20 minutos, a grega conseguiu a primeira quebra do jogo para fazer 5-4 e fechar o primeiro set na sequência, antes de a chuva voltar com mais força na quadra central.

Sakkari voltou mais focada depois da segunda paralisação, que durou duas horas, e abriu 5-2 de vantagem no segundo set.

Gauff reagiu de forma espetacular vencendo dois games consecutivos e, quando perdia por 5-4, sobreviveu a três match points para forçar o tie break.

A americana começou o terceiro set quebrando o saque de Sakkari, mas a grega não se abalou e venceu os quatro games seguintes para abrir vantagem e encaminhar a vitória.

“Não desisti. É fácil perder a cabeça quando se perde esse segundo set depois de três match points. As coisas não estavam bem, mas continuei acreditando e continuei lutando”, dijo Sakkari depois da partida.

Ela agora vai tentar seu segundo título de WTA 1000 em uma revanche contra Iga Swiatek, que a derrotou na final de Indian Wells em 2022.

A primeira semifinal feminina de sexta-feira foi um show de Swiatek, que bateu a ucraniana Marta Kostyuk, número 32 do mundo e estreante em semifinais de WTA 1000.

A polonesa fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e nove minutos.

"Muito feliz com meu desempenho […] Está sendo um grande torneio", comemorou a finalista, que não perde nenhum set há cinco partidas e cedeu apenas 17 games para as rivais.





Swiatek, de 22 anos, é uma das tenistas em melhor fase no início da temporada, apesar de ter sido eliminada precocemente no Aberto da Austrália, em janeiro, por Linda Noskova, de 19 anos.

A joia de Varsóvia acumulou 19 vitórias este ano, mais do que qualquer outra pessoa no circuito, com duas derrotas.

Aproveitando as imprecisões de Kostyuk, a líder do circuito quebrou seu saque antes do primeiro intervalo e com 12 minutos já tinha uma vantagem de 3 a 1, enquanto Kostyuk se aproximava da tribuna para pedir ajuda à sua equipe.

A ucraniana se viu obrigada a assumir riscos para colocar as bolas nas linhas, única forma de mantê-las fora do alcance da rápida polonesa.

Em meia hora, Kostyuk, frustrada, largou a raquete no chão enquanto observava o primeiro set escapar sem sequer ter uma oportunidade de quebra.

O público californiano tentou animá-la no início do segundo set, mas a ucraniana machucou o pé esquerdo em uma devolução e teve que ser tratada quando já estava perdendo por 3 a 0.

Kostyuk só conseguiu vencer um game no segundo set contra uma imparável Swiatek.

Vencedora de quatro Grand Slams, a polonesa buscará seu oitavo troféu WTA 1000 na final de domingo.

— Resultados das semifinais do WTA 1000 de Indian Wells:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Marta Kostyuk (UCR/N.31) 6-2, 6-1

Coco Gauff (EUA/N.3) x Maria Sakkari (GRE/N.9) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2

