Sainz supera tempo de Hamilton e lidera 2º dia de testes da F1

ROMA, 27 FEV (ANSA) – O piloto espanhol Carlos Sainz, da Williams, liderou nesta quinta-feira (27) a segunda sessão dos testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein, e também desbancou o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, na classificação geral do dia.

O ex-ferrarista, que deixou a escuderia italiana para abrir caminho ao heptacampeão mundial de Fórmula 1, desbancou o adversário na segunda parte dos trabalhos e aumentou a vantagem sobre Hamilton no decorrer do treino.

Em 126 voltas na sessão vespertina, o espanhol fez 1m29s348 em seu giro mais rápido no Bahrein, ficando 0s031 à frente do britânico. O monegasco Charles Leclerc, ex-companheiro de equipe de Sainz, fechou os trabalhos em terceiro, com 1m29s431.

Os carros de Sainz, Hamilton e Leclerc foram seguidos pelas Mercedes de George Russell e Kimi Antonelli. Já Lance Stroll, Liam Lawson, Jack Doohan, Pierre Gasly e Isack Hadjar completaram o top 10 do segundo dia de testes no Bahrein.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, deu 80 voltas no circuito bareinita e ficou em 15º.

– Hamilton se diz cada vez mais a vontade em Maranello – Grande novidade da Ferrari para a atual temporada, Hamilton destacou que está conseguindo cada vez mais ter controle do SF-25, monoposto que usará em sua aventura na equipe italiana.

“Estamos em uma fase de exploração, mas há um grande entusiasmo e estou aprendendo cada vez mais. Não tenho uma bola de cristal para dizer onde estamos, mas estou lentamente criando um vínculo com o carro e, depois de um primeiro dia mais ou menos, agora exploramos melhor a interação com o monoposto e posso dizer que estou gostando cada vez mais”, afirmou. (ANSA).