Sainz e Piastri trocam acusações após batida na primeira curva do GP da Bélgica de F-1

Não convide Carlos Sainz, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, para jantarem juntos esta noite. Os dois pilotos ficaram bem incomodados com a leve batida que protagonizaram logo na primeira curva do GP da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo. O toque custou para ambos a corrida. Piastri, que largou em quinto, não completou nem a primeira volta.

Na chegada na curva, o espanhol Sainz (quarto no grid) estava à frente, mas Piastri tentou ir por dentro da curva e ambos acabaram danificando o carro.

“Eu estava atacando o Lewis (Hamilton) na primeira curva, e eu recebi um leve toque à minha direita”, afirmou. “Se você quer minha honesta opinião, eu acho que foi um pequeno erro do Oscar tentar passar por lá”, completou o piloto da McLaren, que só completou 23 das 44 voltas.

O espanhol ainda usou dados recentes para fortalecer seu argumento. “Se você olhar nos últimos sete, oito anos, todos que tentaram aquele movimento, nunca funcionou. Então, é claro, eu não sei se foi falta de experiência ou muito otimismo, mas novamente um incidente nos custou a corrida.”

Já o australiano Oscar Piastri, que um dia antes ficou bem empolgado com o segundo lugar inédito na corrida sprint, não escondeu a irritação ainda dentro do carro em conversa com a equipe. “Eu não sei o que ele estava fazendo. Eu estava lá e ele virou como se eu não estivesse lá”, disse.

Nos boxes, o piloto da McLaren deu um pouco mais de detalhes sobre o seu ponto de vista. “Fiz uma boa largada e fiquei ao lado de Carlos. Foi quando ele deu uma leve virada para dentro e eu tive que frear para não ser atingido. Mas meu nariz (do carro) já estava lá e era tarde demais para voltar. Foi uma pena acabar tão cedo a prova”

Sem completar o GP belga, ambos continuaram com a mesma pontuação: Sainz é o sétimo da classificação geral, com 92 pontos. Piastri, o 11º (34 pontos).

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o vencedor da corrida, seguido pelo companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

