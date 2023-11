Sainz e Leclerc mostram entusiasmo com volta do GP de Las Vegas

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2023 - 9:29 Para compartilhar:

ROMA, 16 NOV (ANSA) – Os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, mostraram nesta quinta-feira (16) entusiasmo com o retorno do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, que voltará a ser disputado depois de mais de 40 anos.

O monegasco, que busca sua primeira vitória em 2023, mencionou as baixas temperaturas previstas para a cidade norte-americana durante a prova, mas destacou que será uma corrida “especial”.

“Gosto muito dos circuitos de rua. Las Vegas deverá ser mais compatível com as características do nosso carro em comparação com as últimas corridas. O circuito me surpreendeu de uma forma positiva, mal posso esperar para experimentar ao vivo”, disse o ferrarista.

Sainz, por sua vez, elogiou a “grande atmosfera” de Las Vegas proporcionada pelos torcedores. O espanhol também contou que se divertiu durante um torneio de golfe entre pilotos de F1 e golfistas profissionais.

Em parceria com o multicampeão Justin Thomas, Sainz ganhou a primeira edição da Netflix Golf Cup. O campeonato, contudo, foi marcado pelo fato de o espanhol ter quebrado a taça de campeão durante a celebração no pódio.

A penúltima etapa da temporada de 2023 será disputada entre os dias 17 e 19 de novembro. Além da corrida ocorrer durante a noite, os pilotos e as equipes precisarão se preocupar com as condições climáticas, pois está previsto chuva e frio. (ANSA).

