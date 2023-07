Sainz celebra pódio e exibe confiança para corrida de domingo: ‘Estou muito à vontade no carro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 17:19 Compartilhe

Carlos Sainz Jr. comemorou muito o terceiro lugar na corrida sprint do GP da Áustria de Fórmula 1, neste sábado, em Spielberg. O espanhol largou em quinto e conseguiu aproveitar os erros do alemão Nico Hülkenberg para garantir o pódio para a Ferrari. Por outro lado, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, mostrou-se decepcionado com o 12º lugar e fez duras cobranças a sua performance.

“Honestamente, estou muito feliz por estar em 3º hoje, após o dia começar com o problema do freio eletrônico”, disse Sainz. “Tenho me sentido muito confortável, especialmente hoje, desde a primeira volta da classificação”. À frente da Ferrari, ficaram os dois carros da Red Bull: “Lutar contra o Verstappen é um desafio muito grande no momento”.

Com o pódio no sprint, o espanhol já aproveitou para projetar uma boa prova no domingo, na corrida principal do GP. “Hoje eu parecia muito rápido e muito à vontade com o carro. Mantive essa sensação na pista molhada, e espero que amanhã, no seco, eu confirme um pouco esse passo e possamos ser fortes durante toda a corrida.”

LECLERC

Em uma temporada ainda inconsistente, o piloto de Mônaco saiu da pista desapontado com a sua performance. “Eu estou decepcionado hoje. Não com a Ferrari, mas comigo mesmo. Já são três corridas em que, quando estou com slicks em uma pista que está meio seca, meio molhada, eu não chego a lugar nenhum. Preciso entender o que estou fazendo de errado em termos de pilotagem.”

O piloto monegasco também sofreu no GP da Espanha e no GP do Canadá com a pista um pouco molhada. “Precisamos encontrar esse problema e melhorar nessas situações, pois está comprometendo muito a nossa temporada, já que é a terceira corrida seguida em que enfrentamos essas condições.”

No domingo, a partir das 10 horas, a Ferrari tem a oportunidade de escrever uma nova história na corrida principal do GP da Áustria. Leclerc larga na primeira fila, atrás apenas de Max Verstappen. Sainz vem logo na sequência, em terceiro do grid.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias