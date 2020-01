Saint-Gobain adquire no Brasil a companhia de forros acústicos Sonex

A Saint-Gobain acaba de adquirir no Brasil a companhia de forros acústicos Sonex, que integrará o portfólio de produtos para construção da companhia. O valor da transação não foi divulgado.

A aquisição está alinhada com a estratégia da Saint-Gobain de reforçar sua presença no Brasil e acelerar o desenvolvimento dos negócios no país.

No Brasil, a Saint-Gobain tem na prateleira marcas como a Brasilit, Isover, Norton, PAM, Placo, Sekurit, Telhanorte e Weber, produtos quartzolit.

As vendas anuais somaram R$ 8 bilhões em 2018. Ao todo no país são 58 fábricas, 42 centros de distribuição, 10 mineradoras, 74 lojas, 9 escritórios comerciais e 1 centro de pesquisa e desenvolvimento.