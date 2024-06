Saint-Étienne volta à 1ª divisão francesa após dois anos; Metz cai para Ligue 2

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 16:18 Para compartilhar:

O Saint-Étienne, time tradicional do futebol francês, garantiu seu retorno à Ligue 1 na próxima temporada depois de vencer no placar agregado a repescagem de promoção na visita ao Metz (vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate em 2 a 2 após prorrogação), neste domingo.

Terceiro colocado na Ligue 2, o Saint-Etienne retorna à elite francesa após dois anos na segunda divisão.

A expulsão do atacante senegalês do Metz, Papa Diallo, logo aos 6 minutos, após entrar de sola no joelho direito do meia Dennis Appiah, parecia que deixaria o caminho aberto para o triunfo dos visitantes, que jogaram praticamente a partida inteira com um jogador a mais.

Mas, curiosamente, foram os jogadores comandados pelo técnico Laszlo Bölöni que jogaram com mais entusiasmo durante os primeiros minutos e abriram o placar por meio de Lamine Camara após cruzamento do capitão Matthieu Udol (17′).

As coisas pioraram para o Saint-Étienne quando Georges Mikautadze sofreu um pênalti em uma jogada individiual pela esquerda e ele mesmo converteu (23′). A bola chegou a bater na trave antes de entrar.

À beira do abismo, os ‘stéphanois’ reagiram, diminuindo graças a Léo Petrot (35′), sozinho na segunda trave após um escanteio.

Já tenso antes do início do jogo, com confrontos entre torcedores e sete detenções, o clima esquentou ainda mais em campo e nas arquibancadas.

No segundo tempo um gol do Saint-Étienne foi anulado (64′) porque o árbitro considerou que Ibrahim Sissoko havia cometido falta sobre o goleiro do Metz, Alexandre Oukidja.

No restante do tempo regulamentar o medo de errar parece ter inibido o gol de ambos os lado.

Até que o ‘Sainté’, que criou mais chances, acabou sendo recompensado na prorrogação, quando Ibrahima Wadji marcou o gol do empate (117′) e do acesso.

O clube, dez vezes campeão da Ligue 1 (atrás apenas do PSG, que venceu 12 vezes), volta assim à elite do futebol francês.

Por outro lado, o Metz não conseguiu romper com o histórico recente de idas e vindas entre as duas divisões.

Os ‘Garnets’, que foram promovidos à Ligue 1 na temporada passada e terminaram em 16º (penúltimo) este ano, caem para a Ligue 2 pela sétima vez no século 21. É um recorde entre os cinco principais campeonatos europeus.

