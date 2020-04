Saídas de capital da AL devem começar a se estabilizar, diz Moody’s Analytics

A América Latina tem enfrentado forte fuga de recursos externos nas últimas semanas por causa do aumento da aversão ao risco nos investidores gerada pela pandemia do coronavírus. Mas a expectativa é que este movimento comece a se estabilizar este mês e o capital externo volte até o final do ano, prevê a Moody’s Analytics.

“Provavelmente o pior momento de saída de capital foi março. Esperamos certa estabilização em abril”, disse o economista da Moody’s Analytics, Juan Pablo Fuentes. “Esperamos regresso dos capitais estrangeiros à medida que as economias comecem a se recuperar até o final do ano.”

Sobre os fluxos internacionais para a região, somente em março, houve saídas de quase US$ 15 bilhões dos mercados de dívida e das bolsas, disse Fuentes, citando dados do Instituto Internacional de Finanças (IIF), que fica em Washington e reúne as 450 maiores instituições financeiras do mundo.

As moedas da região começaram a se estabilizar nos últimos dias, embora em nível mais depreciado, disse ele.

A avaliação é que o pior impacto das saídas de capital no mercado de câmbio já pode ter ocorrido.