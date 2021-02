Saídas, chegadas e promoções: Palmeiras atualiza elenco do sub-20 no site oficial Ao todo, são 59 atletas registrados no site do Verdão, entre jogadores nascidos entre os anos de 2001 e 2003

Nos últimos dias, o Palmeiras atualizou o elenco da categoria sub-20 no site oficial do clube, promovendo algumas mudanças significativas, como a adição dos novos contratados e promoções dos jogadores sub-17. Em contrapartida, foram informadas as saídas de atletas negociados com outros clubes e aqueles que estouraram a idade do sub-20.

>> Saiba o valor pago para cada clube por sua posição no Brasileirão



CHEGADAS:



Se reforçando para a temporada 2021, o Palmeiras buscou se qualificar com promessas de outros clubes, utilizando o sistema de captação e olheiros espalhados pelo Brasil. Ao todo, chegaram quatro caras novas na equipe. São elas, o lateral-direito Claudinei Davi, ex-Grêmio Novorizontino, os volantes João Vitor Fubá, ex-Botafogo e Danrley, ex-Ponte Preta, além do meia armador João Choco, ex-Cruzeiro.

No entanto, apenas o lateral Claudinei Davi já consta no site, tendo os outros dois reforços ainda não registrados no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID.

Além das contratações pontuais, dois estrangeiros que estavam em testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, também foram efetivados. O meia Hamilton Carcelen, camisa 10 do Independiente Del Vale Sub-17, contratado em agosto de 2020 e o centroavante Newton Willians, panamenho de 1,91m de altura que se tornou o primeiro jogador nascido na América Central a atuar com a camisa do Palmeiras.

E MAIS:

PROMOÇÕES DO SUB-17:



Outro destaque entre as chegadas são os recém promovidos do sub-17, jogadores da geração 2003 que estouraram a idade na categoria inferior. Ao todo, eles representam 25 dos 59 atletas e devem ser um acréscimo crucial para a temporada.

Entre os nomes de maior destaque estão o goleiro Kaique, os zagueiros Jhow e Michel, o lateral-esquerdo Ian, o meia Miguel, e os atacantes Kevin e Ruan Ribeiro, todos com partidas pela equipe sub-20 ao longo da temporada passada. Além deles, figuras de destaque na categoria sub-17, como o goleiro Natan e o meio-campista Pedro Lima também foram integrados.

O zagueiro Ruan Santos, filho do ex-jogador Narciso, e o lateral-direito Linyker Melo, filho de Felipe Melo, também ganharam vagas no plantel. Ruan se destacou na temporada passada, fazendo dupla de zaga com Michel ou Jhow. Já Linyker chegou ao Palmeiras no início de 2020 e ainda não fez sua estreia. No elenco sub-17 ao longo do último ano, não foi relacionado em nenhuma oportunidade.

SAÍDAS:

v

Entre as baixas, as surpresas maiores ficam com os estrangeiros Ramiro e Hugo Quintana, que deixam o clube alviverde após uma temporada.

Lateral-esquerdo angolano com passagens pelo futebol português, Ramiro chegou ao Verdão emprestado pela Academia de Futebol Angolana (AFA). No entanto, não deve ter o contrato renovado e já não consta mais no elenco oficial. Com quatro partidas em 2020, não obteve destaque atuando no elenco de Wesley Carvalho.

Já o meio-campista paraguaio Hugo Quintana, de 19 anos, também não teve seu acordo de empréstimo renovado e já retornou ao Olimpia do Paraguai. Ao todo, participou apenas em seis jogos e um total de 298 minutos.

Entre os brasileiros, duas saídas. O goleiro Leandro, titular em boa parte de 2020, foi negociado junto ao Bahia para a temporada 2021. Já o volante Gabriel Góes, titular e capitão da equipe na fase de grupos da conquista do Campeonato Paulista Sub-20, também anunciou seu desligamento com o clube, porém ainda não declarou oficialmente seu destino.

Além das saídas anunciadas, o atacante Victor Michell não consta no plantel oficial do site. Titular na temporada sub-17 em 2020 e utilizado também no sub-20, o jogador deve ser negociado em breve, segundo o apurado pela equipe do NOSSO PALESTRA.

ESTOURARAM A IDADE:



Fechando a atualização, estão os jogadores da geração 2000, aqueles que estouraram a idade limite do sub-20 e não podem mais permanecer nas categorias de base. Com apenas quatro atletas nesta situação, a diretoria do Palmeiras já definiu o destino de todos.

Com mais tempo de casa, Aníbal foi emprestado ao Vitória, com contrato válido até o final da temporada. O zagueiro Helder, capitão em boa parte da temporada, e o atacante Valdenilson, foram emprestados ao Botafogo de Ribeirão Preto, para a disputa do Campeonato Paulista e Brasileiro Série C. Fechando a lista, o defensor Carlos Eduardo não teve seu empréstimo renovado e retornou ao Vitória, após três meses e 19 jogos com a camisa alviverde.

E MAIS:

Veja também