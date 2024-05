Saída do Chelsea “não seria o fim do mundo”, diz Pochettino, ameaçado no cargo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 15:33 Para compartilhar:

O técnico argentino do Chelsea, Mauricio Pochettino, minimizou o impacto de uma eventual saída sua do clube londrino no final da temporada, e negou os boatos de que estaria indo embora.

O treinador vem sendo criticado ao longo de uma difícil primeira temporada em Stamford Bridge.

Diante dos crescentes rumores de que poderia ser demitido pelo dono do Chelsea, o americano Todd Boehly, Pochettino também aproveitou para dar seu ponto de vista sobre seu futuro.

“Se então estamos felizes, é perfeito, mas não depende apenas que a diretoria esteja feliz, porque também temos que estar. Talvez isso não esteja acontecendo e precisemos nos separar”, disse ‘Poche’.

“Não seria a primeira vez que uma comissão técnica decide não continuar. Amanhã eu poderia dizer ‘estou saindo'”, continuou ele.

“É uma decisão tomada por duas partes, não apenas se o Chelsea não estiver satisfeito, se o proprietário não estiver satisfeito ou se o diretor esportivo não estiver satisfeito”, acrescentou.

“Talvez não estejamos felizes porque viemos aqui com um trabalho a fazer, mas no final não foi o que esperávamos. Não vai ser o fim do mundo”, concluiu.

Boehly já demitiu o alemão Thomas Tuchel e o inglês Graham Potter desde que seu consórcio comprou o Chelsea, em 2022.

Os ‘Blues’ ocupam a 7ª posição depois de uma temporada muito irregular, e a duas rodadas do fim lutam para garantir uma vaga em alguma competição europeia.

