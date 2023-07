Saída de Faustão da Band gera prejuízo e causa demissões em massa na Band

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 03/07/2023 - 15:45 Compartilhe

No começo de maio, o colunista Lucas Pasin, do UOL, informou a saída de Faustão da Band. Na época, o jornalista disse que o apresentador teria interrompido uma gravação de seu programa para se reunir com a direção da atração. Nesta reunião, a saída de Fausto teria sido consumada.

A coluna do UOL também informou que Faustão não deve assumir nenhuma atração na emissora. O futuro do apresentador não foi revelado, nem mesmo para a atual direção.

O contrato do comunicador com a Band vai até 2026. Em sua segunda passagem pela emissora, ele chegou a abrir mão do próprio salário e injetou dinheiro do próprio bolso para manter a estrutura que queria na nova casa.

Demissões em massa na Band

A saída de Faustão ainda segue dando o que falar e tem gerado demissões em massa na Band. Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, a emissora está reduzindo custos em diversos setores, por causa do prejuízo com o programa de Faustão.

Por meio da rede social profissional LinkedIn, alguns funcionários estão fazendo textos falando sobre o desligamento da empresa e confirmando o que foi nos passado pela fonte: demissões por conta do comunicador.

No dia 25 de maio, Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, diretores do programa de Fausto, foram demitidos. Em nota à imprensa, a emissora afirma que a decisão foi tomada em comum acordo. Leia abaixo o comunicado na íntegra:

“Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas”.

“A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como CQC, A Liga, Pesadelo na Cozinha e 1001 Perguntas. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve.”

