Saída de ex-prefeito do interior de SP aumenta indícios de fusão entre PSDB e PSD

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, tem usado a estratégia de sufocamento para emplacar a incorporação do PSDB ao seu partido. Nos últimos dias, ele intensificou as conversas com a bancada tucana em São Paulo para definir os retoques do acordo.

Nesta semana, Kassab convidou prefeitos, ex-prefeitos e deputados para um almoço em São Paulo. O local escolhido foi uma pizzaria em Higienópolis, a mesma que, na semana anterior, foi usada para um evento em sinal de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Com as presenças de Marco Vinholi e do principal articulador da incorporação com o PSD, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra, Kassab escolheu o ex-prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, para sentar-se ao seu lado. Nogueira é um dos quadros mais antigos do PSDB, um dos vice-presidentes do partido e poderá ter influência na decisão pela fusão com o partido do secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Uma fonte próxima de Nogueira disse ao site IstoÉ que ele está a um passo do PSD e tem articulado com o presidente da legenda, Marconi Perillo, para emplacar a incorporação do partido de Gilberto Kassab. Nogueira tem interesse em concorrer ao Senado em 2026 e, caso o acordo demore para se consolidar, o ribeirão-pretano deve desembarcar na ala tucana antes mesmo da fusão.

O PSDB mantém as negociações com Kassab na mesma proporção em que está avançando nas conversas com o MDB. A incorporação à legenda comandada por Baleia Rossi (SP) é defendida pela ala ligada a Aécio Neves (PSDB-MG), que pode se beneficiar nas eleições de 2026.

A cúpula tucana deve se reunir nos próximos dias para alinhar os termos dos acordos. Uma definição só deve ser efetivada no começo de março.

Além do PSDB, o Cidadania, que forma uma federação com os tucanos, também tem interesse na incorporação ao PSD. Como mostrou o site IstoÉ, as negociações estão em andamento, mas devem ser concretizadas sem o envolvimento do partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.