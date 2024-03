Saiba valor de multa que NBA aplicou a jogador que acusou juízes de manipulação por aposta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 12:26 Para compartilhar:

Rudy Gobert foi multado em US$ 100 mil (R$ 498,1 mil) por acusar a arbitragem da NBA a manipular jogos para beneficiar apostas esportivas. A multa aplicada ao pivô do Minnesota Timberwolves é a maior de um jogador não suspenso nesta temporada. Gobert sustentou a acusação em entrevista após a derrota por 113 a 104 diante do Cleveland Cavaliers, na sexta-feira, mas não apresentou provas.

Tudo começou com a marcação da sexta falta da equipe no quarto período da partida. Gobert reagiu fazendo gesto de dinheiro com os dedos. Em entrevista pós-jogo, o atleta sustentou a acusação.

“É o que eu realmente acredito. Erros acontecem. Os árbitros também cometem erros. Mas às vezes acho que são mais do que erros. Acho que todos que estão nesta liga sabem. Acho que tem de melhorar”, cobrou.

Isso já seria o suficiente para multá-lo, conforme nota da NBA. Entretanto, o vice-presidente da liga, Joe Dumars, considerou também outro comentário de Gobert na mesma ocasião. “Eu sei que as apostas e tudo mais estão se tornando maiores e maiores, mas não deveria parecer assim”, disparou o pivô.

A NBA é rígida com críticas à arbitragem. Um simples comentário pode ter multa entre US$ 10 mil e US$ 30 mil (R$ 49,7 mil a R$ 149,1 mil). Em janeiro, Anthony Edwards, também do Timberwolves, porém, abriu um novo precedente. Ele recebeu pena de US$ 40 mil (R$ 198,9 mil) por reclamações aos juízes. Gobert ficou fora da partida do último domingo, em que o Timberwolves perdeu por 120 a 109 para o Los Angeles Lakers. O motivo apontado foi uma lesão na coxa.

James Harden, atualmente no Los Angeles Clippers, foi multado em agosto do ano passado, quando ainda defendia o Philadelphia 76ers. Ele também teve a punição de US$ 100 mil, aplicada agora a Gobert.

O motivo foi recusar-se a cumprir serviços previstos no contrato com a franquia da Filadélfia. Multas superiores a essas costumam ser aplicadas a jogadores que tomam suspensão. A NBA destina os valores a instituições de caridade que patrocina nos Estados Unidos.

Aos 31 anos, Gobert está na NBA há 11 temporadas. Ele tem média de 13,8 pontos, 12 rebotes e 2,1 bloqueios por jogo no Timberwolves. Na atual temporada, o pivô francês recebe US$ 41 milhões (R$ 203,8 milhões) do clube.

