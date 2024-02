Saiba tudo sobre a Semana do Cinema com ingressos a R$ 12

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 22/02/2024 - 17:44 Para compartilhar:

Os apaixonados por cinema podem comemorar porque foi dada a largada para mais uma uma semana recheada de filmes por apenas R$ 12,00 em todas as sessões sala tradicional 2D.

A campanha Semana do Cinema , idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), acontece a partir desta quinta-feira, 22, até 28 de fevereiro.

“Em 2023 tivemos uma adesão muito importante e pretendemos repetir a dose ao longo deste ano. Essa é a quarta edição do evento. que tem como foco principal celebrar a presença do público e democratizar ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão dos brasileiros de todas as idades”, salienta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

Além dos ingressos com preço único promocional, os combos com pipoca e refrigerante também terão valores diferenciados. A promoção é válida para todas as sessões e a programação será variada, com longas nacionais e internacionais, inclusive os indicados ao Oscar, e títulos que prometem agradar todos os tipos de público.

Iniciativa para democratizar o cinema

Um levantamento feito pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) apontou que houve um aumento de 17% no número de pessoas nas salas em 2023, em comparação com 2022.

Por isso, a iniciativa, que segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, a experiência cinematográfica, se torna ainda mais relevante. Na primeira edição deste ano, houve adesão de 90% das salas de cinema do Brasil.

“Vamos celebrar a magia do cinema, movimentar as salas de todo o país e garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros”, comemora Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX.

“Além disso, a campanha contribui com a indústria cinematográfica, ao garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros, disseminando a cultura e, ao mesmo tempo, potencializando o desempenho das salas. Com isso, conseguimos aumentar o fluxo nos cinemas, além de permitir que ainda mais pessoas possam conferir as estreias da semana. Teremos filmes de diversos gêneros para atender todos os gostos”, completou.

Onde assistir?

A Semana do Cinema acontece em salas de cinema de grandes redes como Cinemark, UCI, Cinépolis, Arteplex, Itaú Cinemas, Cine Marquise, Moviecom, GNC, Cinesystem, Cineart, Playarte e Petra Belas Artes.

Para checar os horários dos filmes e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o portal do seu cinema favorito.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias