Saiba tudo sobre a criptomoeda lançada por Donald Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na madrugada de sexta para sábado (18), o lançamento de sua própria criptomoeda, batizada com seu sobrenome, provocando um frenesi de compras que aumentou sua valorização global em bilhões de dólares em questão de horas.

Em mensagem publicada na rede social Truth Social, assim como no X (antigo Twitter), o republicano apresentou esta nova moeda digital como uma “moeda meme”.

As “moedas meme” são criptoativos que visam a capitalizar o entusiasmo popular em torno de uma pessoa, um movimento ou um fenômeno viral na Internet.

A “moeda meme” não tem nenhuma utilidade econômica ou transacional e frequentemente é considerada um ativo meramente especulativo.

“Este meme de Trump celebra um líder que nunca se rende, sem importar a situação”, explica o site web oficial do projeto, em alusão à tentativa de homicídio frustrado contra o candidato republicano, em julho passado.

Nas horas que se seguiram ao lançamento de “Trump”, a comunidade cripto questionou a legitimidade deste novo ativo e sua conexão com o próximo chefe da Casa Branca, e alguns temeram uma fraude, como já ocorreu no universo das “moedas meme”.

Mas o fato de os anúncios terem sido publicados nas contas oficiais do republicano e que uma das empresas por trás do projeto, a CIC Digital LLC, já ter sido usada por Donald Trump para vender NFTs (Non Fungible Tokens, ativos digitais) acabaram acalmando o mercado.

Seguiu-se, então, uma valorização-relâmpago da moeda digital, levando a capitalização total de unidades em circulação a quase seis bilhões de dólares (R$ 36 bilhões).

Donald Trump e a companhia por trás do lançamento, a Fight Fight Fight LLC, não fizeram comentários sobre os possíveis lucros que a operação vai gerar para seus criadores. Contactado pela AFP, o grupo não respondeu à consulta.

tu/eml/llu/mr/mvv/am

X