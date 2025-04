Saiba tudo sobre a cerimônia fúnebre do papa, que ocorre neste sábado

O funeral do papa Francisco ocorre na manhã deste sábado, 26, e marca um evento histórico, com expectativa de reunir cerca de 200 mil pessoas. Prevista para iniciar às 10h do horário local (5h da manhã no horário de Brasília), a cerimônia será feita no Vaticano, na Praça de São Pedro, e presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re.

Apesar disso, Francisco será o primeiro pontífice em quase 100 anos a ser enterrado fora do Vaticano – o sepultamento será feito na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, Itália. O percurso entre os dois pontos tem cerca de seis quilômetros e todas as ruas serão fechadas, de modo que o público consiga ver o cortejo apenas de longe.

O caminho inclui passagem pela Galleria Pasa, cruzando a ponte do Rio Tibre, o Corso Vittorio e a Piazza Venezia. Após ser levado até os Fóruns Imperiais, o caixão subirá a Via Labicana e entrará na Via Merulana para chegar na Basílica. Lá, o corpo será sepultado, sem abertura ao público.

Durante a cerimônia fúnebre, cardeal Battista Re tem a possibilidade de mandar mensagens aos cardeais que integrarão do conclave, especialmente para enfatizar qual o perfil que a Igreja busca para o próximo papado.

Presenças

Lula e Janja – presidente e primeira-dama do Brasil

presidente e primeira-dama do Brasil Donald Trump e Melania Trump – presidente e primeira-dama dos EUA

presidente e primeira-dama dos EUA Javier Milei – presidente da Argentina

presidente da Argentina Volodymyr Zelensky – presidente da Ucrânia

presidente da Ucrânia Emmanuel Macron – presidente da França

– presidente da França António Guterres – secretário-geral da ONU

secretário-geral da ONU Giorgia Meloni e Sergio Mattarella – premiê e presidente da Itália

premiê e presidente da Itália Príncipe William- que comparecerá em nome do rei Charles III

que comparecerá em nome do rei Charles III Keir Starmer – primeiro-ministro do Reino Unido

primeiro-ministro do Reino Unido Rei Felipe e rainha Letízia – da Espanha;

– da Espanha; Rei Philippe e rainha Mathilde – da Bélgica

– da Bélgica Bart De Wever – primeiro-ministro da Bélgica

primeiro-ministro da Bélgica Ursula von der Leyen – presidente da Comissão Europeia (o governo da União Europeia)

presidente da Comissão Europeia (o governo da União Europeia) Frank Steinmeier e Olaf Scholz – presidente e chanceler da Alemanha

presidente e chanceler da Alemanha António Costa – presidente do Conselho Europeu

presidente do Conselho Europeu Roberta Metsola – presidente do Parlamento Europeu

presidente do Parlamento Europeu Daniel Noboa – presidente do Equador

presidente do Equador Luís Abinader – presidente da República Dominicana

presidente da República Dominicana Tamas Sulyok – presidente da Hungria

presidente da Hungria Dick Schoof – primeiro-ministro da Holanda

primeiro-ministro da Holanda Karin Keller-Sutter – presidente da Suíça

presidente da Suíça Michael Martin – presidente da Irlanda

presidente da Irlanda Andrzej Duda – presidente da Polônia

presidente da Polônia Ilie Bolojan – presidente interino da Romênia

presidente interino da Romênia Gitanas Nausèda – presidente da Lituânia

presidente da Lituânia Edgars Rinkevics – presidente da Letônia

presidente da Letônia Maia Sandu – presidente da Moldávia

presidente da Moldávia José Ramos-Horta – presidente do Timor Leste

presidente do Timor Leste Christopher Luxon – primeiro-ministro da Nova Zelândia

primeiro-ministro da Nova Zelândia Ferdinand Marcos Jr. – presidente das Filipinas

presidente das Filipinas Petr Fiala – primeiro-ministro da República Tcheca

primeiro-ministro da República Tcheca Alar Karis – presidente da Estônia

Cronograma (no horário de Brasília)

00h30 – Abertura da praça de São Pedro no Vaticano.

04h30 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa Melania chegarão à praça. Outros chefes de Estado também são aguardados, como Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente argentino, Javier Milei, e os reis da Espanha, Felipe VI e Letícia.

05h00 – Início da mesa fúnebre presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.

cerca de 6h30 – O caixão parte em direção à Basílica de Santa Maria Maior e telões transmitirão o seu deslocamento. Durante aproximadamente 30 minutos, a procissão percorrerá lentamente as ruas de Roma passando por locais emblemáticos.

cerca de 7h00 – Os restos mortais do papa chegam à Santa Maria, uma das quatro basílicas papais de Roma. Um grupo de pessoas desfavorecidas o receberá como um símbolo de seu pontificado. O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá o sepultamento, que será realizado de forma privada.

16h – reza do Rosário em frente à Basílica de Santa Maria Maggiore.

Programação para domingo

Apenas neste domingo, 27, o túmulo será aberto à visitação do público de forma permanente. A partir das 10h30 do horário local (5h30, no fuso de Brasília), será comemorada a segunda missa dos Novemdiales.

Durante nove dias seguidos, ocorrerão diferentes celebrações em homenagem ao papa Francisco.