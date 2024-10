Saiba quem serão os padrinhos famosos do casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 8:13 Para compartilhar:

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, que acontecerá em maio de 2025, terá famosos no altar como padrinhos dos noivos.

Segundo fontes próximas ao casal, serão 14 casais de padrinhos, entre eles, os atores Thaila Ayala e Renato Góes. Outra convidada famosa no time das madrinhas será a atriz Mariana Ximenes, que entrará no local da cerimônia ao lado de um amigo da noiva, segundo a Quem.

O colunista Leo Dias noticiou que o casal pretende fechar um aeroporto executivo para receber os convidados que chegarão na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo. O jornalista contou que o aeroporto deve receber cerca de 60 jatos para a cerimônia.

Isis e Buaiz iniciaram o relacionamento no início de 2023. Na época, Buaiz contou que a artista apareceu em sua vida quando tinha acabado de se recuperar do fim do casamento Wanessa Camargo, com quem ficou por 18 anos e tem dois filhos, José, de 13 anos, e João, de 10.

“Honestamente não estava esperando quando a Isis apareceu, mas que sorte a minha que ela cruzou o meu caminho. Estava focado no trabalho e nas minhas coisas. Tem coisas na vida que a gente não controla”, contou à publicação.

Já Valverde ficou um ano sozinha antes de conhecer Buaiz. Ela ficou com André Resende por seis anos e teve um filho com ele, Rael, de 5 anos.