Saiba quem são os quatro passageiros do helicóptero encontrado

A Polícia Militar informou na manhã desta sexta-feira, 12, por meio de uma publicação no X (antigo Twitter) que os destroços do helicóptero modelo Robson 44 foram encontrados em uma área de mata no município de Paraibuna (SP). A aeronave estava desaparecida havia 12 dias, desde quando decolou no Campo de Marte com destino a Ilhabela, no litoral norte paulista, no dia 31 de dezembro.

Na aeronave estavam quatro pessoas. Os passageiros são:

O piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos;

Luciana Rodzewics, de 45 anos;

A filha dela Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos;

O amigo da família Rafael Torres, 41 anos.

Antes de desaparecer, Letícia fez um vídeo de dentro do helicóptero mostrando que o tempo estava fechado e enviou ao namorado.

Luciana e a filha eram residentes no bairro do Limão, localizado na zona norte de São Paulo. A mulher atuava como vendedora autônoma no ramo alimentício, comercializando sal para empresas. Já a jovem trabalhava na área de estética, em um estúdio onde realiza pintura de unhas.

O piloto Cassiano teve a sua licença cassada pela diretoria da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) por conduta grave. Em outubro de 2023, ele conseguiu uma nova licença que o permite pilotar aeronaves, mas não que trabalhe com táxi aéreo.

Relembre o caso:

Os passageiros tinham como intuito fazer um bate-volta a Ilhabela na virada do ano. Porém as coisas não seguiram como o planejado.

O último contato do helicóptero foi com a torre de controle, quando sobrevoava por Caraguatatuba, e o piloto relatou dificuldades para pousar.

Segundo a PM, desde 1º de janeiro, foram mais de 50 horas de voo com os helicópteros Águia 12, 24 e 33, que sobrevoaram as seguintes regiões: Paraibuna, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Serra do Mar de Caraguatatuba e São Luiz do Paraitinga.

