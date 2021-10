Saiba quem são os principais atletas do Nova Serrana Forgeds para a disputa da Liga MGFL Hinova 2021 O time de Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, vai tentar se dar bem em cima das equipes da capital mineira

Para os fãs do esporte, o futebol americano tem data marcada para retorno em solos mineiros. No próximo dia 6 de novembro, se inicia a liga MGFL Hinova com quatro equipes mineiras disputando o título da competição. Entre elas duas semifinais disputadas por Galo FA, Cruzeiro FA, Golden Lions e Nova Serrana Forgeds, equipes que vem se destacando no cenário mineiro. Com a competição chegando, ps times se fortaleceram e estão se preparando com intensidade para a competição que abre a temporada neste período pós-pandemia. O Nova Serrana Forgeds não ficou para trás e buscou um elenco recheado de jogadores do exterior para competir.

O primeiro atleta que iremos abordar é o Offensive Guard que atua pela seleção Argentina, Pablo Blanch que já atuou pela Ipanema Tatuis (2010-2011) e depois acabou se mudando para o Minas Locomotiva (2013-2016) que posteriormente se tornou América Locomotiva.

O jogador atualmente compõe o elenco dos Forgeds e busca acrescentar sua experiência a equipe abrindo as trincheiras para o jogo corrido e protegendo o Quarterback da equipe. O atleta também já participou da partida entre Brasil x Argentina que aconteceu em 2017 e levou aproximadamente 10 mil torcedores ao estádio Mineirão, onde consagrou um grande clássico já conhecido na América Latina.

Outros atletas que atuarão pela equipe neste desafio, são Allan Yoshida que já atuou pelo Sada Bulldogs, equipe que se tornou o atual adversário dos Forgeds, o Cruzeiro FA. Além destas duas equipes, Allan já vestiu também a camisa de outra equipe que estará na liga, sendo os Lions, um possível adversário para a final da competição, mas que contará com um desafio grande a frente.

A equipe também contará com o QB que já atua a bastante tempo na equipe, Breno Rodrigues antes da pandemia já estava buscando atuar pela equipe e com o retorno da equipe aos preparatórios, o atleta continuará atuando e tem a função mais importante do ataque que é de fazer com que o lado ofensivo da equipe dê resultado.

Desta forma a equipe se prepara para enfrentar o Cruzeiro FA que vem montando uma equipe compacta com vários jogadores experientes do cenário brasileiro. As duas equipes se enfrentam no dia 07/11 as 16h no Sesc Venda Nova, local onde sediará também a final da liga MGFL Hinova no dia 13/11. As equipes contarão com a presença da torcida que poderá usufruir de música, barraquinhas com atrações e também eventos didáticos paras os que desejam ir além no esporte que mais cresce no Brasil.

