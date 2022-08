Saiba quem são os candidatos a governador do Ceará 

Agência Brasil 16/08/2022 - 18:31 Compartilhe

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No Ceará, seis candidatos concorrem ao cargo. Confira a lista completa:

Capitão Wagner (União Brasil): 43 anos, natural de São Paulo, Capitão Wagner é policial militar do Ceará desde 1999. Formado como técnico em eletrotécnica e bacharel em segurança pública, Wagner já foi vereador por dois mandatos e disputou a prefeitura de Fortaleza em duas eleições. Atualmente é deputado federal. Ele terá como candidato a vice o médico Raimundo Gomes de Matos (PL), 71 anos.

Chico Malta (PCB): 57 anos, com atuação em movimentos sindicais, Chico Malta é advogado. Natural de Fortaleza, ele é anistiado político, após ter sido preso durante o período da ditadura militar. Malta também é participante da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O candidato a vice é Nauri Araújo (PCB), 57 anos.

Elmano de Freitas (PT): 52 anos, filho de agricultores, Freitas é natural de Baturité (CE) e formado em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), já tendo atuado na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap). Foi candidato à prefeitura de Fortaleza em 2012 e já exerce o segundo mandato como deputado estadual. Além disso, já ocupou o cargo de secretário de Educação de Fortaleza. Jade Romero (MDB), 37 anos, será a candidata a vice.

Roberto Cláudio (PDT): prefeito de Fortaleza por dois mandatos, Roberto Cláudio é medico, formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e possui doutorado em saúde pública. Natural da capital cearense, Cláudio tem 47 anos e já ocupou o cargo de deputado estadual no Ceará em 2006, sendo reeleito em 2010. O candidato a vice é Domingos Filho (PSD), 59 anos.

Serley Leal (Unidade Popular): 40 anos, natural de Iguatu, interior do Ceará, Leal é bancário. Já atuou no movimento estudantil, com passagens pelo Diretório Central da Universidade Federal do Ceará e Diretório Estudantil da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Também foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza e ajudou a construir o Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB) no Ceará, voltado para o direito à moradia. O candidato à vice é a liderança indígena Francisco Bita Tapeba (UP), 37 anos.

Zé Batista (PSTU): 48 anos, membro da Executiva Estadual da CSP-Conlutas, Batista é natural de Iguatu (CE). Disputou a sua primeira eleição em 2020. Na ocasião tentou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza. Para a vice, o partido indicou o servidor público e ambientalista Reginaldo (PSTU), 49 anos.

Atualizado com dados do TSE até 16h18 do dia 16/08/2022