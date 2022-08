Saiba quem são os candidatos a governador de Sergipe

Agência Brasil 16/08/2022 - 19:53 Compartilhe

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Sergipe, nove candidatos concorrem ao cargo. Confira lista completa:

Delegado Alessandro (PSDB): Alessandro Vieira, 47 anos, formado em direito, atuou como delegado da Polícia Civil de Sergipe. Em 2018, elegeu-se senador pela Rede Sustentabilidade. O vice será o empresário Milton Andrade (Cidadania), 34 anos.

Dr. Antônio Claudio Geriatra (Democracia Cristã): O médico Antonio Claudio Santos das Neves, 54 anos, natural de Jequié (BA), é presidente da Associação dos Amigos dos Idosos do Brasil. Também já foi secretário de Saúde dos municípios sergipanos de Itabaiana e Macambira. Esta é a primeira vez que disputa um cargo público. A vice na chapa é a empresária Giovanna Pereira Rocha (DC), 38 anos.

Elinos Sabino (PSTU): servidor público federal, Elinos Sabino dos Santos, 58 anos, disputa a sua primeira eleição. Natural de São Carlos (SP), ele já foi vendedor, trabalhador rural e professor. Para vice, o partido anunciou o nome da telefonista Leide Lima, 41 anos.

Fábio (PSD): Fábio Cruz Mitidieri, 45 anos, é deputado federal por dois mandatos e também já foi vereador de Aracaju. Natural da capital sergipana, ele é formado em administração e já ocupou os cargos de secretário municipal de esportes e de estado de trabalho. Para vice, o partido anunciou o nome do empresário Zezinho Sobral (PDT), 57 anos.

Jorge Alberto (PROS): o militar reformado Jorge Alberto Teles Prado, 69 anos, disputa pela primeira vez uma vaga a governador. Jorge Alberto já foi candidato a prefeito de Aracaju e concorreu a uma vaga de deputado federal. O candidato a vice é o administrador Renato Lima de Araújo, 69 anos.

Niully Campos (PSOL): professora de direito penal e advogada criminalista, Niully, 34 anos, é militante em defesa dos direitos das mulheres. Natural de Capela (SE), ela vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome Demétrio Varjão (PSOL).

Prof. Aroldo Félix (UP): Félix, 39 anos, é professor universitário, engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química. Fundador e membro do Diretório Estadual do Unidade Popular pelo Socialismo, ele é natural de João Pessoa. Para vice, o partido anunciou o nome da dona de casa Luze Augusta dos Santos (UP), 37 anos.

Rogério Carvalho (PT): Médico e professor, Carvalho, 54 anos, já trabalhou como secretário de Saúde de Aracaju, deputado estadual e federal, secretário de Saúde do estado de Sergipe. Natural de Lagarto (SE), atualmente é senador e vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. O empresário Sérgio Gama (MDB), 48 anos, será o vice na chapa.

Valmir Francisquinho (PL): Valmir dos Santos Costa, 53 anos, é ex-vereador e ex-prefeito da cidade de Itabaiana. Francisquinho é empresário e vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. Natural de Itabaiana, ele foi vereador por cinco mandatos e prefeito do município por duas vezes. Para vice, o partido anunciou o nome da advogada Emília Correia (Patriota), 60 anos.

Atualizado com dados do TSE até as 19h39 do dia 16/08/2022.