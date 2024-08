Saiba quem são as seis filhas de Silvio Santos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2024 - 17:40 Para compartilhar:

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. O comunicador deixou seis filhas, a quem inclusive ele se referia como “Número 1”, “Número 2”, “Número 3”, “Número 4”, “Número 5” e “Número 6”.

A escala corresponde a Cíntia Vieira Abravanel, depois veio Silvia Abravanel, na sequência Daniela Beyruti, posteriormente Patricia Abravanel Faria, Rebeca Abravanel Rodrigues da Silva e, por fim, Renata Abravanel.

Conheça um pouco mais de cada uma abaixo:

Cíntia Abravanel

Cíntia é artista plástica e esteve à frente da administração e programação cultural do Teatro Imprensa, pertencente ao pai, em São Paulo, tornando-se ainda diretora-presidente do Centro Cultural Silvio Santos. Chamada de “número 1” pelo pai, ela nunca quis trabalhar no SBT.

Nos últimos anos, chamou mais atenção ao passar a conceder entrevistas falando de seu trabalho como artista plástica e a respeito da família famosa.

Silvia Abravanel

Silvia foi deixada na maternidade por sua mãe biológica, que não tinha condições financeiras de criá-la. Ela foi encaminhada para um orfanato, onde ficou até ser adotada, quando tinha três dias de vida, por Silvio e Cidinha, que queria ter mais um filho e não estava conseguindo engravidar.

Ela estreou no SBT em 2004, apresentando o “Casos da Vida Real” e o “Programa cor-de-rosa”. Em 2007, estreou como diretora dos infantis “Bom dia & Companhia” e “Sábado Animado”, sendo responsável por revelar nomes como Yudi Tamashiro, Priscilla e Maisa.

Daniela Beyruti

Daniela viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos. Porém, entre 2008 e 2010, já no Brasil, se tornou diretora executiva do SBT.

Dois anos depois, assumiu o cargo de diretora artística, sendo responsável pela contratação de nomes como Roberto Justus e Roberto Cabrini, além do retorno de Eliana ao SBT, e também da compra de vários formatos, como “10 years younger” (Dez anos mais jovem), “What not to wear” (Esquadrão da moda), “Britain’s got talent” (Qual é o seu talento?) e “Amne$ia” (Você Se Lembra?).

Desde que Silvio Santos decidiu se afastar dos palcos e das funções executivas no SBT, em 2023, Daniela assumiu a vice-presidência da emissora, tornando-se a nova manda-chuva da empresa e promovendo diversas mudanças na programação.

Patrícia Abravanel

Substituta do pai na apresentação do “Programa Silvio Santos”, Patrícia Abravanel é possivelmente a filha mais conhecida de Silvio. Ela virou notícia em todo o País ao ser alvo de um sequestro, em 2001, quando passou uma semana em cativeiro.

Formou-se e fez pós-graduação em Administração, nos Estados Unidos, e começou a estagiar no SBT em 2003. Como apresentadora, estreou à frente do “Festival SBT 30 anos”, em 2011, mesmo ano em que passou a comandar no “Baú da Felicidade”. No ano seguinte, assumiu o “Cante se puder”. Também já apresentou o “Máquina da Fama” e o “Topa ou Não Topa”, além do matinal “Vem pra Cá”.

Patrícia foi casada por seis anos com o empresário Phillipe Carrasco. Porém, desde 2013, está casada com o político Fábio Faria.

Rebeca Abravanel

Filha “número 5” de Silvio, Rebeca teve o nome escolhido em homenagem à mãe de Silvio, a imigrante turca Rebecca Caro Abravanel. Ela estreou à frente das câmeras em 2015, em uma edição do “Roda a Roda Jequiti”, ao lado do pai, comandando uma parte da atração. Antes, trabalhava como diretora executiva da marca de cosméticos que faz parte do Grupo Silvio Santos. Além disso, comandou uma série de programas da casa.

Após relações com Leonardo Ferreira, entre 2004 e 2011, e com Guilherme Mussi, entre 2015 e 2016, Rebeca se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato, em 2019, após seis meses de namoro.

Renata Abravanel

Caçula de Silvio e Iris, Renata tem um perfil mais discreto, principalmente em relação às outras filhas. Ela estudou administração de empresas na Liberty University, concluindo o curso em 2007.

A partir de 2008, Renata passou a trabalhar como trainee no SBT, antes de assumir a gestão e transformar o setor de novas mídias em uma importante fonte de receitas da empresa.

Atualmente, Renata atua como presidente do conselho do Grupo Silvio Santos, e é apontada como sucessora de Silvio Santos no mundo dos negócios.