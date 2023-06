Saiba quem são as cinco pessoas a bordo do submarino que desapareceu em expedição ao Titanic

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 15:58 Compartilhe

Um piloto e quatro passageiros encontram-se a bordo de um pequeno submarino que desapareceu no Oceano Atlântico, no domingo, 18, quando estavam em uma expedição para observar os destroços do transatlântico “Titanic”, que afundou no dia 15 de abril de 1912 depois de colidir com um iceberg.

Na manhã desta terça-feira, 20, navios e aviões norte-americanos e canadenses retomaram as buscas na costa sudeste do Canadá. Além disso, boias de sonar foram lançadas para monitorar uma profundidade de 3.962 metros.

As pessoas a bordo são:

O piloto Paul-Henry Nargeolet, de 77 anos, é ex-comandante da Marinha Francesa e considerado especialista em mergulho profundo por já ter liderado ao menos 30 expedições ao local do Titanic. Ele também atua como diretor do programa de pesquisa subaquática para o grupo E/M e Titanic.

O bilionário britânico Hamish Harding, de 59 anos, é presidente da empresa de aviação Action Aviation. Ele já visitou o Polo Sul diversas vezes e foi ao espaço, em 2022, a bordo de um voo da Blue Origin.

Além disso, o empresário possui três registros no Guinness World Records (O Livro dos Recordes). Um deles é por maior tempo gasto em profundidade total no oceano durante um mergulho na Fossa das Marianas.

Antes de ir para a expedição, Harding publicou em suas redes sociais que estava orgulhoso por fazer parte do grupo de “exploradores lendários”.

O empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood também encontram-se a bordo do submarino.

Shahazad é vice-presidente do Engro Corporation, um dos maiores conglomerados do Paquistão e possui investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias digitais.

O empresário reside na Grã-Bretanha com a esposa e seus dois filhos.

Por último, de acordo com a emissora Sky News, Stockton Rush estaria no submarino. Ele é presidente da OceanGate, empresa privada responsável por realizar a expedição.

Valor custa a expedição

Os mergulhos exclusivos custam US$ 250 mil (cerca de R$ 1,192 milhão) por pessoa. A expedição possui a duração de oito dias e o pacote ainda permite incluir a opção de um mergulho de oito horas até os destroços do Titanic.

A OceanGate informou que “mobilizou todas as opções” para resgatar as pessoas a bordo do submarino.

