Saiba quem ganhou a primeira Prova do Anjo do BBB 25

Maike e Gabriel venceram a primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25 neste sábado,18. Agora, eles terão o direito de imunizar outra dupla, que ficará de fora do próximo Paredão.

Os paulistas conseguiram uma reviravolta impressionante na reta final do desafio ao atingir 970 pontos, número que superou o desempenho das bailarinas Eva e Renata, que haviam conseguido 680.

A dupla vencedora também escolheu o Monstro da semana: Diego e Daniele, que terão de representar o Quarto Branco.

Como foi a prova

Na Prova do Anjo, um dos integrantes de cada dupla foi pendurado por uma garra humana. O desafio foi patrocinado por uma marca de cerveja. Eles ficaram sobre um grande reservatório com objetos de pelúcia que faziam referência a elementos que compõem a receita de uma cerveja: lúpulo, água, malte e levedura.

A garra era direcionada pelo outro participante da dupla, que não tinha contato visual com o parceiro. O que estava pendurado devia recolher o maior número de “ingredientes” possível, dentro do prazo da prova. Cada um dos “ingredientes” tinha uma pontuação diferente.

Antes de iniciar a prova, Tadeu Schmidt comandou um sorteio que deixou três duplas fora da disputa: Delma e Guilherme, Vitória Strada e Mateus, Diogo e Vilma.

A primeira dupla a realizar a prova foi Raíssa e Edilberto. Eles não conseguiram concluir a prova a tempo e foram automaticamente desclassificados.

Chamou a atenção um momento envolvendo o ginasta Diego Hypólito, que disse ter sentido “fobia” nos primeiros segundos em que ficou pendurado no ar. Contudo, ele e sua irmã Daniele superaram a dificuldade e ficaram em 3º lugar.

Formação do Paredão

Raíssa e Edilberto já estão no Paredão. Eles foram indicados por Aline e Vinicius, líderes desta semana, que já indicaram outras três duplas que estão na mira: Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma e João Pedro e João Gabriel. Uma das duplas também participará do Paredão Triplo, que será formado no domingo.

A dinâmica do Paredão será a seguinte: Maike e Gabriel, anjos, imunizam uma dupla. Na sequência, os líderes indicam a dupla a ser emparedada, entre as três que estão na sua mira. A casa, então, vai ao confessionário votar e eleger a segunda que estará na berlinda. Por fim, a dupla escolhida pela casa faz um contragolpe, escolhendo a quarta dupla para o Paredão. Tadeu Schmidt chama os emparedados para a prova Bate e Volta, que salvará uma das duplas e, na sequência, abre para a votação do público.

A eliminação de uma das duplas emparedadas acontece na terça-feira, 21.