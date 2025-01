Saiba quem foi o influenciador que lutava contra obesidade e morreu aos 37 anos

Na última segunda-feira, 30, faleceu o influenciador Gabriel Freitas, aos 37 anos. Segundo o amigo Ricardo Gouvea, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória derivada da obesidade mórbida – doença contra a qual o influencer lutava.

“Gabriel morreu praticamente dormindo, não sofreu”, afirmou.

Por meio das redes sociais, Ricardo divulgou a morte do amigo, lamentando a notícia e enfatizando a resiliência de Gabriel.

Saiba quem foi Gabriel Freitas

Gabriel Costa Lobo Freitas acumulava uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais, nas quais compartilhava sua luta contra a obesidade e processo de emagrecimento.

Antes de ganhar o público na internet, Gabriel havia participado – ainda em 2017 – do quadro “Virou Outra Pessoa”, no Programa do Gugu. Na época, perdeu 193 kg.

Nos últimos meses, porém, o influenciador havia voltado a engordar em função de um processo de luto. A meta era voltar aos 100 kg sem auxílio de remédios ou cirurgia bariátrica.

“Com a morte do meu pai e meu irmão, fui para 380 kg”, disse.

Com quase 400 kg, ele estava deprimido e já não saía de casa. Os seguidores deixavam comentários de apoio a Gabriel durante o processo. E muitos deles registraram textos de homenagem e luto ao saberem da morte do influencer.