Saiba quem foi Fábio Cordeiro, doador do novo coração de Faustão

O apresentador Fausto Silva segue em recuperação do transplante de coração realizado no último domingo, 27 de agosto. Nesta quinta, 31, Faustão gravou um vídeo nas redes sociais para agradecer e também revelar a identidade do doador de seu novo coração. Trata-se de Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea, que morreu no dia 26 de agosto, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Conheça um pouco mais sobre Fábio Cordeiro da Silva:

Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea que morreu no último sábado, 26, sonhava em ser atleta profissional, e chegou até a fazer testes em grandes times, como o Palmeiras

Além do futebol, Fábio Cordeiro também praticava surf e capoeira, contou o seu irmão, Flávio, ao g1

Flávio conta também que o irmão não costumava consumir acúçar, se alimentava de forma correta e fazia academia: “Era puro músculo”.

Fábio chegou a fazer uma pausa no esporte por um período, por conta de uma série de mal-estares. Ele chegou a passar por exames de rotina, que não apontaram qualquer tipo de problema.

Fábio voltou a fazer o que amava normalmente, e havia entrado em campo pela última no dia 20 de agosto

Ainda na entrevista ao g1, Flávio conta também que pretende fazer de tudo para manter a história do irmão viva, mostrando muito orgulho dele.

Além da parceria de vida, Flávio e Fábio chegaram a ser parceiros na música. Eles tiveram uma banda de forró

