Saiba quem eram os pilotos que morreram em corrida da Moto1000GP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 9:02 Compartilhe

Uma cena trágica e com imagens fortes tomou conta do noticiário de automobilismo neste domingo, 27. Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Cardoso, de 42 anos, morreram após um acidente na primeira volta da etapa de Moto 1000 GP, em Cascavel, no Paraná.

O episódio aconteceu quando André Cardoso caiu de sua moto logo no início da corrida e foi atingido por Érico. Os dois foram atendidos no local e levados ao hospital imediatamente, mas nenhum deles acabou resistindo aos ferimentos. Érico morreu assim que chegou ao hospital e André veio a óbito horas depois.

Saiba quem eram os pilotos abaixo:

André Veríssimo Cardoso

André Veríssimo Cardoso era natural de São Paulo e tinha 42 anos

Ele começou a correr provas de motovelocidade em 2011, já com 30 anos

André foi campeão das categorias 600cc Pro e 1000cc Evo da SuperBike Brasil

Em dezembro de 2020, o piloto chegou a perder uma prova por acabar comemorando antes da linha de chegada, sendo ultrapassado por outros dois competidores enquanto comemorava

Além da vida de piloto, André Cardoso trabalhava também como publicitário

Érico Veríssimo da Rocha

Natural de Olinda, no Pernambuco, Érico tinha 38 anos

O piloto era o 7° colocado na classificação geral do campeonato

Érico deixa um filho, que tinha completado cinco anos de vida na última terça-feira, 22

Érico aparentava ser um piloto mais reservado. Em sua página no Facebook, possuía poucas fotos

Os registros costumavam ser de momentos de corridas, com o filho e em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias