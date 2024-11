Saiba quem era Rina, fundador da Bola de Neve, que morreu aos 52 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 9:11 Para compartilhar:

Conhecido entre os fiéis como Rina, o apóstolo Rinaldo Luis de Seixas Pereira, de 52 anos, fundador da igreja Bola de Neve, morreu na noite do último domingo, 17, após sofrer um acidente de moto em São Paulo. Conheça mais sobre ele:

Trajetória

Rinaldo nasceu em 15 de Abril de 1972, na capital paulista. Filho de Lídia Colomietz e de Rinaldo Pereira, começou sua carreira como evangelista após sobreviver a uma grave hepatite e passar por uma experiência sobrenatural, e constatar a “existência real do inferno”.

Após trabalhar como Ministério de Evangelismo em eventos voltados para os jovens na igreja Renascer, Rina resolveu fundar sua própria instituição, a Bola de Neve Church, em 2000. Inicialmente, os cultos aconteciam em uma loja surfwear, com uma prancha de surf servindo de púlpito. A proposta despojada e moderna acabou atraindo muitos jovens para o templo, sendo considerada hoje uma das igrejas “alternativas” do país.

Além da forte presença de adolescentes, a Bola de Neve também é bastante frequentada por celebridades. Nomes como Gabriel Medina, Monique Evans, Fernanda Vasconcellos, Guilherme Berenguer e Sasha Meneghel fazem parte da história da instituição. O marido de Meneghel, João Figueiredo, é filho de pastores da igreja, com Rina inclusive tendo realizado a cerimônia de casamento dos dois.

O apóstolo ficou a frente da igreja até junho deste ano, quando foi afastado depois que denúncias de agressão contra a esposa, Denise Seixas, vieram a tona.

Escândalo

Denise conseguiu uma medida protetiva contra o marido em junho, após acusar Rina de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Por meio da decisão, Rinaldo teria que ficar a uma distância de 300 metros da vítima e seus familiares.

A igreja então decidiu afastar o fundador. Pelo Instagram oficial, o templo compartilhou a notícia com os fiéis: “O Conselho Deliberativo, junto ao Apóstolo Rina, decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e a de sua família”. A defesa do pastar negou todas as acusações.

A confirmação do falecimento do fiel veio pela congregação. “Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo.”

Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

