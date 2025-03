Saiba quem era Émilie Dequenne, atriz de 43 anos, que faleceu devido a um câncer raro

No último domingo, 16, Émilie Dequenne, reconhecida com o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por sua atuação em Rosetta, faleceu aos 43 anos, vítima de um câncer raro nas glândulas adrenais, na região dos rins.

A artista estava casada com o também ator Michel Ferracci desde 2014 e deixou uma filha, Milla, nascida em 2002. Dequenne iniciou sua carreira aos 12 anos, quando passou a estudar atuação e artes dramáticas, sendo chamada para uma companhia de teatro na cidade de Beloeil, na Bélgica, onde nasceu em 29 de agosto de 1981.

Atuações

Aos 17 anos, foi selecionada para o papel principal em Rosetta, dirigido pelos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne. A partir de sua atuação, ganhou destaque e iniciou sua carreira cinematográfica pela Europa.

Émilie Dequenne atuou em filmes em francês, como Os Nossos Filhos (2012), As Coisas que Dizemos, As Coisas que Fazemos (2020), O Pacto dos Lobos (2021) e Close (2022).

Além das produções em língua francesa, também trabalhou em filmes em inglês, como The Bridge of San Luis Rey (2004), onde atuou ao lado de Robert De Niro. Ela também fez parte do elenco da série The Missing (2014) e do filme Sobreviver (2024). Sua última aparição nas telonas foi no ano passado, no longa belga TKT.

Premiações

Em 1999, aos 18 anos, Émilie conquistou o prêmio de melhor atriz em Cannes, quando o filme também foi premiado com a Palma de Ouro.

Em 2012, ela foi premiada novamente em Cannes por seu papel em Os Nossos Filhos. Seis anos depois, recebeu o prêmio Magritte Awards, na Bélgica, pelo longa Essa é Nossa Terra.

Em 2020, foi eleita a melhor atriz coadjuvante no César Awards, por As Coisas que Dizemos, As Coisas que Fazemos.