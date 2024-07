Saiba quem era atirador que tentou matar Trump em comício

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 14 JUL (ANSA) – O FBI revelou que o jovem Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, era o atirador envolvido na tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante um comício eleitoral na Pensilvânia na noite do último sábado (13).

O magnata ficou ferido após ter sido atingido de raspão na orelha direita e chegou a ser levado para um hospital da região, onde ficou cerca de três horas antes de receber alta médica. Na sequência, viajou para Nova Jersey.

De acordo com o FBI, Matthew Crooks, que usou um fuzil AR-15 para atacar o republicano antes de ser morto por atiradores do Serviço Secreto, era de Bethel Park, na Pensilvânia.

Conforme publicação do jornal Washington Post, o jovem era eleitor republicano, inscrito no sistema de votação eleitoral da Pensilvânia, mas teria feito uma doação de US$ 15 a um comitê progressista que apoia o Partido Democrata na data da posse do presidente Joe Biden, em 2021.

As autoridades norte-americanas abriram uma investigação para apurar o caso. Embora Trump tenha tido alta e pareça estar bem – ele foi filmado enquanto descia as escadas do seu avião -, o inquérito sobre a dinâmica do ataque continua.

O FBI acredita que o jovem agiu sozinho, mas não descarta a possibilidade de haver outros participantes. “Por enquanto temos um atirador. A investigação continuará até termos uma resposta definitiva”, comentou um dos investigadores em coletiva de imprensa.

Uma análise da Associated Press de mais de uma dúzia de vídeos e fotografias do local do comício de Trump, bem como imagens de satélite da região, mostra que Matthew Crooks chegou surpreendentemente perto do palco onde o ex-presidente discursava.

Ele vestia uma camiseta do popular canal pró-armas do YouTube, Demolition Ranch, no momento do ataque. Segundo o jornal “The New York Times”, Crooks não tinha registros criminais na Justiça.

Conforme relatos das autoridades locais, Matthew Crooks tinha material explosivo no carro em que dirigiu para chegar ao comício eleitoral na Pensilvânia.

Formado em 2022 na Bethel Park High School, o criminoso chegou a receber um prêmio de US$ 500 da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências. (ANSA).