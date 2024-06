Saiba quem é Victoria Thomas-Bowen, jovem que atirou milkshake contra político inglês

A jovem Victoria Thomas-Bowen virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 4, após atirar um milkshake de banana contra o político inglês Nigel Farage. A modelo de 25 anos foi detida por agressão após o incidente.

A atitude de Victoria aconteceu pouco após o político anunciar oficialmente sua candidatura ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Em 2019, Farage foi atingido com a mesma bebida enquanto participava da “Festa do Brexit”, movimento que fez o Reino Unido sair da União Europeia. Mais tarde, o primeiro agressor foi condenado a realizar trabalho comunitário e a pagar 350 libras de indenização.

A jovem de 25 anos é criadora de conteúdo adulto para o OnlyFans e mora em Essex, no Reino Unido. Na sequência do incidente ela publicou, nas redes sociais, uma foto com a música “Milkshake”, da cantora Kelis.

Ao ser acusada de tentar se promover com a atitude, Victoria se justificou: “As pessoas estão dizendo que eu joguei um milkshake para divulgar meu OnlyFans, que ridículo. Meu nome e fotos foram publicados sem meu consentimento, eu nem sabia que meu OnlyFans havia sido mencionado até tarde da noite de ontem. Eu especificamente não dei meu nome por uma razão. Não mencionei minha página ou nenhuma de minhas redes sociais quando fui abordada por jornalistas após o incidente. Sim, eu joguei um milkshake, sim, eu publico no OnlyFans, não, eles não estão conectados de nenhuma maneira”.

soooo people saying i threw a milkshake to promote my onlyfans 😂😂 how ridiculous.

my name and photos were published without my consent, i didn’t even know my OF was mentioned until late last night. i specifically didn’t give my name for a reason. i didn’t mention my page or…

— victb 🦋 NO PPV 🦋 (@ofvictbx) June 5, 2024